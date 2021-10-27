У Львові виписали з лікарні першого українця з пересадженими легенями (фото)

Чоловікові провели трансплантацію трохи більше місяця тому

Лікарі з Львівської лікарні швидкої допомоги 27 жовтня виписали 56-річного чоловіка, якому вперше в Україні пересадили легені. Пересадку органу Віктору Бабію зробили трохи більше місяця тому. Про це інформує Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова у Facebook.

До пересадки чоловік довгий час страждав хронічним захворюванням легенів, і останні кілька років був киснезалежним. Без трансплантації пацієнт прожив би кілька місяців.

«Його мама та дружина сьогодні не стримують сліз! А сам пан Віктор впевнено демонструє вдих та видих на повні груди. Сьогодні – знакова подія для всієї української медицини: ми виписали першого в Україні пацієнта після пересадки легень!

Ще місяць тому 56-річний Віктор Бабій не уявляв свого життя без кисневого концентратора. Навіть декілька метрів з кімнати до кухні були для нього випробуванням. Останні чотири роки він майже не виходив з квартири. А все через хронічне захворювання легень – бульозну емфізему. На нього хворів останні 10 років», – повідомили медики.

Операція з пересадки тривала 12 годин. І вже через сім годин після неї чоловік почав самостійно дихати, а через день – харчуватися. Зараз він рухається та активно займається на велотренажері.

Донором став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Його органи пересадили шістьом пацієнтам. Для пересадки у померлого взяли ще печінку, серце та дві нирки.

Нагадаємо, раніше в Україні вперше пересадили серце 13-річній дитині.

Також нещодавно вперше в Україні лікарі пересадили кістковий мозок дорослому від неродинного донора. Операцію виконали в Черкаському обласному онкодиспансері.



