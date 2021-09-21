В Україні вперше пересадили серце дитині

Унікальну операцію провели у Львівській лікарні швидкої допомоги

В Україні вперше пересадили серце 13-річній дитині. В операції, окрім вітчизняних медиків, брали участь і закордонні фахівці. Про це повідомив лікар-кардіохірург і директор Інституту серця Борис Тодуров у Facebook.

У Львівській лікарні швидкої допомоги 13-річному підлітку провели трансплантацію серця.

«Вперше в Україні. Трансплантація серця дитині 13 років. Ми знову у Львівській лікарні швидкої допомоги. Сьогодні одномоментно проходить трансплантація серця, легенів, печінки, нирок, рогівки ока. Працює спільна команда київських, львівських і польських фахівців. Завдяки Олегу Самчуку і його дружній команді це стало можливим в нашій країні. Десятки фахівців із різних центрів працюють чітко по хвилинах, як налагоджений механізм. Пишаюся своїми колегами. Спасибі, друзі, за відмінну роботу», – написав Тодуров.

Тодуров зазначив, що це 20-та проведена ним трансплантація.

Нагадаємо, нещодавно вперше в Україні лікарі пересадили кістковий мозок дорослому від неродинного донора. Операцію виконали в Черкаському обласному онкодиспансері.

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