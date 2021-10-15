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    Вперше в історії безпілотник доправив легені для трансплантації (фото)

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    Політ тривав шість хвилин - Вперше в історії безпілотник доправив легені для трансплантації (фото)
    Політ тривав шість хвилин
    Фото Unither Bioelectronics

    Дрон зробив це удвічі швидше, ніж авто

    Уперше в історії донорські легені перевезли за допомогою безпілотника компанії Unither Bioelectronics. Це сталося у канадському місті Торонто. Про це пише Unither Bioelectronics.

    Політ відбувся 25 вересня вночі і тривав усього шість хвилин. Однак саме завдяки цьому часу 63-річний чоловік отримав шанс на життя.

    Безпілотник пролетів від Західного до Загального шпиталю міста. Це сталось удвічі швидше, ніж могли зробити за допомогою авто.

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    Фото Unither Bioelectronics
    Фото Unither Bioelectronics
    Фото Unither Bioelectronics
    Фото Unither Bioelectronics
    Фото Unither Bioelectronics

    Пацієнт – Ален Годак, якому 63 роки. У нього ще у 2019 році діагностували пневмосклероз. Його стан саме у 2021 році суттєво погіршився. Врятувати могла лише трансплантація легень.

    За освітою Годак – інженер. Відомо, що він особисто був зацікавлений у випробуванні експериментальної програми за допомогою безпілотників.

    Нагадаємо, нещодавно вперше в Україні кістковий мозок дорослому українцеві пересадили від неродинного донора.

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    Теги: Торонто політ чоловік безпілотник
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    Вперше в історії безпілотник доправив легені для трансплантації (фото)