Вперше в історії безпілотник доправив легені для трансплантації (фото)

Дрон зробив це удвічі швидше, ніж авто

Уперше в історії донорські легені перевезли за допомогою безпілотника компанії Unither Bioelectronics. Це сталося у канадському місті Торонто. Про це пише Unither Bioelectronics.

Політ відбувся 25 вересня вночі і тривав усього шість хвилин. Однак саме завдяки цьому часу 63-річний чоловік отримав шанс на життя.

Безпілотник пролетів від Західного до Загального шпиталю міста. Це сталось удвічі швидше, ніж могли зробити за допомогою авто.

Пацієнт – Ален Годак, якому 63 роки. У нього ще у 2019 році діагностували пневмосклероз. Його стан саме у 2021 році суттєво погіршився. Врятувати могла лише трансплантація легень.

За освітою Годак – інженер. Відомо, що він особисто був зацікавлений у випробуванні експериментальної програми за допомогою безпілотників.

Нагадаємо, нещодавно вперше в Україні кістковий мозок дорослому українцеві пересадили від неродинного донора.

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