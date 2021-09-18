У Черкасах дівчині пересадили кістковий мозок ровесника з Німеччини

Лікарі провели операцію місяць тому, однак розповіли про це тільки зараз

Юна українка стала першою пацієнткою, якій зробили таку трансплантацію в Україні

У Черкасах вперше в Україні лікарі пересадили кістковий мозок дорослій пацієнтці від неродинного донора. Кістковий мозок пересадили 18-річній Еліні Торопенко у серпні. 16 вересня вперше після операції вона зустрілась із рідними. Про це інформує Суспільне.

Як повідомила засновниця всеукраїнської платформи донорства Ірина Заславець, кістковий мозок привезли від її ровесника з Німеччини. Операцію зробили 19-го серпня в Черкаському обласному онкодиспансері.

Восени 2019-го року дівчина захворіла на гостру мієлоїдну лейкемію. Ускладнювала лікування мутація генів. Після курсів хіміотерапії хвороба відступила, але мутація зберігалася. Дівчина була на підтримуючій терапії, однак у травні 2021-го рак повернувся.

Шансом на порятунок була трансплантація кісткового мозку. Серед родини донорів не було, а на коштовну операцію за кордоном не дозволяв полетіти стан Еліни.

Завдяки Українському реєстру донорів кісткового мозку у Світовому реєстрі вдалося знайти повністю сумісного з дівчиною донора. Це 19-річний хлопець з Німеччини.

«Більшість людей думає, що ТКМ (трансплантація кісткового мозку) – це якесь складне хірургічне втручання. Але ні. ТКМ на вигляд схоже на переливання крові: Еля лежить на ліжку, в руках – телефон, де на зв’язку мама і коханий. Клітини під'єднують і починається трансплантація», – розповіла Ірина Заславець.

Еліна розповіла, що почувається нині добре і щаслива, що пересадка відбулася не за кордоном, а дома. Також дякує донору, який дав їй цей шанс, а ще – лікарям і всім, хто її підтримував.

Донині всі дорослі українці із раком крові чи апластичною анемією, яким потрібна була донорська трансплантація кісткового мозку (ТКМ), мусили їхати за кордон. Вартість такої операції – від 110 тисяч доларів. Лише торік наша держава спрямувала в іноземні клініки за ТКМ 413 мільйонів гривень. Туди відправили 139 дорослих українців.

Нагадаємо, трансплантація в Черкасах означає, що в найближчій перспективі наші громадяни більше не муситимуть їхати за кордон.

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