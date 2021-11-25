Учені виявили дивний вплив Covid-19 на хворих з онкологією

Пацієнти з раком відчувають зменшення болю, коли заражаються коронавірусом

Зараження коронавірусом може викликати атипові симптоми, що пов'язано з дисфункцією нервової системи. Такого висновку дійшли лікарі з університетських лікарень Женеви (HUG), пише Medical Express.

Фахівці з'ясували, що пацієнти з діагностованим раком відчувають зменшення болю або навіть його зникнення, коли заражаються коронавірусом.

При цьому медики вважали, що зараження Covid-19 погіршує хронічний біль.

Команда фахівців на чолі з Лізою Хентч і Маттео Коеном змогли підтвердити зменшення болю у трьох онкологічних пацієнтів, які страждають на тяжку форму Covid-19.

Коли пацієнти почали одужувати від Covid-19, то болючі відчуття поверталися. Наразі це явище лікарі не можуть пояснити, але команда робить кілька припущень.

Також дослідники виявили ще одне поширене явище у пацієнтів із тяжкою формою Covid-19 – у них була відсутня задишка, хоча в організмі був дуже низький рівень кисню. Справа в тому, що біль, і задишка – це суб'єктивні переживання, які з'являються в результаті складних механізмів, в яких острівцева частка мозку відіграє важливу роль. Через вплив вірусу відбувається дисфункція цієї області мозку.

Нагадаємо, вчені передбачили затяжну пандемію дельтаподібних варіантів коронавірусу.

Раніше медики з Німеччини та Бельгії заявили, що коронавірус безпечний для клітин мозку.

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