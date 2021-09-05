Коли слід перевірити серце: порада кардіологині

У ці періоди життя обстеження серця треба зробити обов’язково

Серце, як м'язи і будь-який орган, старіє

Лікарка-кардіолог Наталія Іванюк розповіла про чотири віки для обов’язкової перевірки серця.

До народження – ще під час вагітності на УЗД оглядають, як розташоване серце плоду і чи немає патологій. Тому що вада серця формується ще в утробі, і тоді новонародженого можуть прооперувати відразу після народження. У перший рік життя – педіатр може почути шуми маленького сердечка й оперативно направити маму з малюком на УЗД. Після 30 років – коли з'являється ймовірність ранніх інфарктів і інсультів. Аби цього не сталося, важливо щорічно робити аналіз крові, ЕКГ (під час навантаження й у спокійному стані), УЗД серця, контролювати тиск і рівень холестерину. Після 50 років – особливо жінкам у період менопаузи, коли хвороби серця можуть загостритися.

«Серце, як м'язи і будь-який орган, старіє. Шукати еліксир молодості – шлях романтиків. Я ж рекомендую як лікар прислухатися до свого тіла й відразу реагувати на дискомфорт. Краще зайвий раз пройти діагностику та отримати консультацію кардіолога, ніж спізнитись і посилити свій діагноз.

До того ж, поки коронавірусна інфекція досі не пішла, це ще один привід зробити собі кардіо чек-ап», – говорить кардіологиня.

Нагадаємо, раніше лікарка-кардіологиня Наталія Іванюк поділилася своїм особистим топом корисностей для серця.

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