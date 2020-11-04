Згідно з інформацією експертів, прояви вірусу можна розділити на наступні сім груп

Австрійські вчені описали основні прояви легкої форми коронавірусу.

Своє дослідження фахівці з Центру патофізіології, інфекційних захворювань та імунології Віденського медичного університету опублікували в журналі Allergy.

Згідно з інформацією експертів, прояви вірусу можна розділити на наступні сім груп: симптоми «грипу», симптоми «застуди», біль в суглобах і м'язах, запалення очей і слизових оболонок, проблеми з диханням, діарея і нудота, а також втрата нюху і смаку.

Дослідники вважають, що такий поділ необхідно для правильної діагностики первинного захворювання. Вони також виявили ряд біомаркерів, які повинні допомогти при створенні вакцини і моніторингу вірусу.

Раніше вчені Мічиганського університету пояснили, чому коронавірусна інфекція викликає утворення згустків крові, що призводять до тяжких наслідків для пацієнтів. Виявилося, що COVID-19 може спровокувати появу аутоімунних тел, які циркулюють в крові, атакують клітини і викликають утворення тромбів в артеріях, венах і мікроскопічних судинах. Тромби можуть привести до інсультів, а також обмежити кровотік, знижуючи доступ кисню до клітин.