  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Вчені описали основні прояви легкої форми коронавірусу

    • Розсилка
    Вчені описали основні прояви легкої форми коронавірусу

    Згідно з інформацією експертів, прояви вірусу можна розділити на наступні сім груп

    Австрійські вчені описали основні прояви легкої форми коронавірусу.

    Своє дослідження фахівці з Центру патофізіології, інфекційних захворювань та імунології Віденського медичного університету опублікували в журналі Allergy.

    Згідно з інформацією експертів, прояви вірусу можна розділити на наступні сім груп: симптоми «грипу», симптоми «застуди», біль в суглобах і м'язах, запалення очей і слизових оболонок, проблеми з диханням, діарея і нудота, а також втрата нюху і смаку.

    Дослідники вважають, що такий поділ необхідно для правильної діагностики первинного захворювання. Вони також виявили ряд біомаркерів, які повинні допомогти при створенні вакцини і моніторингу вірусу.

    Раніше вчені Мічиганського університету пояснили, чому коронавірусна інфекція викликає утворення згустків крові, що призводять до тяжких наслідків для пацієнтів. Виявилося, що COVID-19 може спровокувати появу аутоімунних тел, які циркулюють в крові, атакують клітини і викликають утворення тромбів в артеріях, венах і мікроскопічних судинах. Тромби можуть привести до інсультів, а також обмежити кровотік, знижуючи доступ кисню до клітин.

    інфекція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies