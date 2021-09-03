У Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть на уроці

14-річному хлопцеві стало зле просто на занятті

У п’ятницю, 3 вересня, 14-річний школяр у Запоріжжі пережив клінічну смерть. Йому стало зле під час уроку в навчальному закладі. Про це повідомив директор Запорізького обласного центру швидкої допомоги і медицини катастроф Костянтин Малашенко.

«Ще одна перемога над смертю. Сьогодні дві бригади врятували життя 14-річному хлопцеві, якому прямо на уроці стало погано. Клінічна смерть. Реанімація», – розповів Малашенко.

За його словами, школяра доставили живого в лікарню з непоганим на той момент прогнозом.

Відомо, що інцидент стався у Запорізькій гімназії № 8.

Наразі про стан потерпілого нічого не відомо.

Нагадаємо, раніше у Деснянському районі Києва підліток на велосипеді зістрибнув з покрівлі ґанку школи №212.

Читайте також: