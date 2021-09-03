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    У Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть на уроці

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    Дитину доставили в лікарню - У Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть на уроці
    Дитину доставили в лікарню
    Фото з відкритих джерел

    14-річному хлопцеві стало зле просто на занятті

    У п’ятницю, 3 вересня, 14-річний школяр у Запоріжжі пережив клінічну смерть. Йому стало зле під час уроку в навчальному закладі. Про це повідомив директор Запорізького обласного центру швидкої допомоги і медицини катастроф Костянтин Малашенко.

    «Ще одна перемога над смертю. Сьогодні дві бригади врятували життя 14-річному хлопцеві, якому прямо на уроці стало погано. Клінічна смерть. Реанімація», – розповів Малашенко.

    За його словами, школяра доставили живого в лікарню з непоганим на той момент прогнозом.

    Відомо, що інцидент стався у Запорізькій гімназії № 8.

    Наразі про стан потерпілого нічого не відомо.

    Нагадаємо, раніше у Деснянському районі Києва підліток на велосипеді зістрибнув з покрівлі ґанку школи №212.

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    Теги: Запоріжжя смерть
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    У Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть на уроці