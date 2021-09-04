Чим годувати школярів, щоб добре вчилися і були здорові: поради дієтологині

Прості рекомендації, як зробити харчування дитини корисним та повноцінним

Після тривалих канікул під новим кутом дивимося на харчування дитини в школі і вдома. Згадуємо, як правильно побудувати харчування, які продукти додаватимуть школяреві сил для засвоєння нових знань. І пам'ятаємо, що від того як він харчується, залежить робота імунної системи, органів травлення, підтримання нормальної ваги і зросту, розвитку когнітивних процесів та й здоров'я загалом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дієтологиня Світлана Фус.

Деякі звички школярів особливо важливі – режим харчування, регулярний повноцінний сніданок (вдома або в школі), пиття води, виключення «сміттєвої їжі».

Низка харчових продуктів у раціоні дитини мають особливу важливість. Наприклад, у дітей підвищена потреба в білках. Адже вони швидко ростуть. Тому в раціоні завжди повинні бути продукти-джерела повноцінного білка – кисломолочні напої, сир, риба, птиця, м'ясо, яйця.

Для нормальної функції кишківника потрібна клітковина. Тому рекомендовано приймати щодня 4-5 порцій овочів і фруктів, їсти каші. Овочі і фрукти повинні займати не менше половини денної тарілки здорового харчування, а крупи і злакові – третини. Ці продукти забезпечують організм широким спектром вітамінів і мінералів, необхідних для росту і розвитку

«Оптимальне чотириразове харчування. А їжу можна розподілити так: на сніданок – 25%, обід - 35%, перекуси – 20%, вечеря – 20%. Продукти, багаті білком (м'ясо, рибу) ліпше давати в першій половині дня, на вечерю молочну і рослинну їжу. Організму, що зростає, також необхідна достатня кількість жирів і вуглеводів на добу. Всі будівельні матеріали для кісток і м'язів дитина отримає саме з їжею», – радить лікарка.

Треба стежити за тим, щоб школяр отримував достатню кількість води і не харчувався всухом'ятку. Основним напоєм дітей, повинна бути вода. І слід обмежити доступ до підсолоджених напоїв.

Головне: давати з собою в школу таку їжу, яку дитина з'їсть, а не викине у смітник. Не треба вмовляти і змушувати з'їсти те, що вона не хоче. Не варто також заохочувати їжею за хороше навчання: шоколадкою, походами в ресторани фастфуду і т. д. Тому, окрім принципів здорового харчування, враховуйте вподобання та бажання вашого школяра. І вперед, в новий навчальний рік

Зі щоденного раціону бажано виключити або дуже обмежити

солодощі, фруктові соки і нектари, солодкі газовані напої, солодкі глазуровані злакові (пластівці, кульки і т. д), солодкі молочні десерти.

Надлишок цукру в раціоні призводить не лише до надмірної ваги, ожиріння, порушення гормонального фону у підлітків і карієсу. Це також порушує апетит і перешкоджає вживанню продуктів з менш інтенсивним і природним смаком.

солоні закуски – чипси, крекери і солоні палички.

Це джерело не лише надлишку солі, але і канцерогенних трансжирів і алергенних харчових добавок. Їжа школяра повинна бути і смачною, і корисною.

Нагадаємо, у школах цього навчального року відбувається реформування системи шкільного харчування.