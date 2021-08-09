Поки сезон: п’ять доступних корисних продуктів для серця

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Кардіологиня порадила, що їсти, щоб зберегти здоров’я серця

Лікарка-кардіологиня Наталія Іванюк поділилася своїм особистим топом корисностей для серця. Про це пише GreenPost.

Зелень

«Знайдіть харизматичного продавця зелені і купіть кілька запашних пучків для свіжого салату», – радить лікарка. Вона нагадує, що щавель, рукола і шпинат містять велику кількість магнію, який впливає на склад крові і кисень, що його вони переносять до тканин.

«Більше зелені в вашій тарілці – запорука нормального пульсу», – говорить кардіологиня.

Броколі

«Поганий холестерин – головний ворог серцево-судинної системи, але цей зелений суперфуд сильніший», – каже Наталія Іванюк.

Вона пояснює, що грубі волокна броколі, які не перетравлюються, виводять холестерин із кишківника. Крім цього, в броколі є омега-3-жирні кислоти, що виводять з організму шкідливий холестерин і покращують роботу серця.

Молода картопля

«Думаєте, картопля – це шкідлива і марна їжа? А ось і ні. У запеченому картоплі в мундирі багато калію, який перешкоджає виникненню проблем з серцево-судинною системою», – розповідає кардіологиня.

Помідор

Антиоксидант лікопін, який входить в їх склад, надає позитивний ефект на судини. Також вони містять калій, корисний для контролю артеріального тиску та профілактики серцевих захворювань.

Бобові

Горох, спаржа, квасоля – це рослинний білок без натяку на шкідливий жир, що ефективно знижують рівень «поганого» холестерину. У цих продуктах багато клітковини, амінокислот, магнію, калію, фолієвої кислоти.

Нагадаємо, французька компанія Carmat повідомила про перший комерційний продаж штучного серця. Його дістав пацієнт з Італії.

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