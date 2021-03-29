  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Комаровський назвав сім найбрудніших місць, де живуть мікроби

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лікар і телеведучий Євген Комаровський - Комаровський назвав сім найбрудніших місць, де живуть мікроби
    Лікар і телеведучий Євген Комаровський

    Комаровський назвав найбрудніші речі, які доводиться чіпати кожен день

    Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів про найбрудніші місця, де скупчується найбільше мікробів.

    Про це Комаровський повідомив на своїй сторінці в Instagram.

    Так, Комаровський назвав топ-7 місць, де найбільше шкідливих мікроорганізмів:

    • клавіатура
    • кнопки ліфтів
    • вірні ручки
    • пульт керування
    • мобільний телефон
    • гроші
    • ключі.

    Додамо, що названі місця найчастіше стоїть знезаражувати дезінфікуючими засобами, що чистять.

    screenshot_3117

    До слова, лікар і телеведучий Євген Комаровський перерахував симптоми пневмонії. Доктор зазначив, що головним симптомом запалення легенів є кашель. Серед ознак захворювання він назвав погіршення після поліпшення або будь-яку «простудну хворобу», яка триває більше ніж п'ять днів.

    Нагадаємо, Комаровський назвав найгірші способи зміцнити імунітет.

    Як повідомлялося, Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, як позбутися кашлю після коронавірусу. Він заявив, що не існує ніяких «чарівних» пігулок від нав’язливого кашлю.

    Теги: здоров'я гроші лікар телефон речі імунітет Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies