Комаровський назвав сім найбрудніших місць, де живуть мікроби
Комаровський назвав найбрудніші речі, які доводиться чіпати кожен день
Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів про найбрудніші місця, де скупчується найбільше мікробів.
Про це Комаровський повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Так, Комаровський назвав топ-7 місць, де найбільше шкідливих мікроорганізмів:
- клавіатура
- кнопки ліфтів
- вірні ручки
- пульт керування
- мобільний телефон
- гроші
- ключі.
Додамо, що названі місця найчастіше стоїть знезаражувати дезінфікуючими засобами, що чистять.
До слова, лікар і телеведучий Євген Комаровський перерахував симптоми пневмонії. Доктор зазначив, що головним симптомом запалення легенів є кашель. Серед ознак захворювання він назвав погіршення після поліпшення або будь-яку «простудну хворобу», яка триває більше ніж п'ять днів.
Нагадаємо, Комаровський назвав найгірші способи зміцнити імунітет.
Як повідомлялося, Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, як позбутися кашлю після коронавірусу. Він заявив, що не існує ніяких «чарівних» пігулок від нав’язливого кашлю.