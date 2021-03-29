Комаровський назвав сім найбрудніших місць, де живуть мікроби

Комаровський назвав найбрудніші речі, які доводиться чіпати кожен день

Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів про найбрудніші місця, де скупчується найбільше мікробів.

Про це Комаровський повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Так, Комаровський назвав топ-7 місць, де найбільше шкідливих мікроорганізмів:

клавіатура

кнопки ліфтів

вірні ручки

пульт керування

мобільний телефон

гроші

ключі.

Додамо, що названі місця найчастіше стоїть знезаражувати дезінфікуючими засобами, що чистять.

До слова, лікар і телеведучий Євген Комаровський перерахував симптоми пневмонії. Доктор зазначив, що головним симптомом запалення легенів є кашель. Серед ознак захворювання він назвав погіршення після поліпшення або будь-яку «простудну хворобу», яка триває більше ніж п'ять днів.

Нагадаємо, Комаровський назвав найгірші способи зміцнити імунітет.

Як повідомлялося, Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, як позбутися кашлю після коронавірусу. Він заявив, що не існує ніяких «чарівних» пігулок від нав’язливого кашлю.