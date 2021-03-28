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    Розбагатіти на копійках: як українці заробляють на дрібних монетах

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    Розбагатіти на копійках: як українці заробляють на дрібних монетах

    На вартість монет впливає їх стан, зображення аверсу, реверсу і ребра

    В Україні за деякі монети номіналом 2 копійки готові заплатити в 250 разів більше номіналу – 5 грн.

    Що пропонують на аукціоні

    На аукціоні newauction.com.ua пропонують монету номіналом 2 копійки 1993 року (малий герб) вартістю 5 грн.

    Монета виконана з алюмінію. На монеті зображено малий герб (плоский чекан).

    Що відомо про монети

    Перші монети в Україні чеканили в 1992 році на Луганському машинобудівному заводі.

    Крім стандартних монет в той час з'явилися також колекційні, експериментальні монети, які були не затверджені до випуску або виявилися бракованими. Вони відрізняються за матеріалом, вагою, роком випуску і мають велику цінність для колекціонерів.

    Існує дві категорії таких монет – колекційні та розмінні, які були випущені обмеженим тиражем. Є також пам'ятні та ювілейні монети, ціна яких залежить від матеріалу, ваги і дизайну. Також на вартість монет впливає їх стан, зображення аверсу, реверсу і ребра.

    Список монет, за якими полюють нумізмати:

    • 2 копійки 1992 року – до 17 000 гривень
    • 1 гривня 1992 року – до 4 000 гривень
    • 5 копійок 1994 року – до 3 500 гривень
    • 2 копійки 1993 року – до 2 000 гривень
    • 1 копійка 1996 року – від 300 – до 1 000 гривень
    • 25 копійок 2003 року – до 800 гривень
    • 25 копійок 1995 року – до 600 гривень
    • 2 копійки 2003 року – до 300 гривень
    • 5 копійок 2001 року – від 50 до 500 гривень
    • 10 копійок 2001 року – від 50 до 500 гривень.

    Нагадаємо, що монети 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом в Україні і виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року.

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    Джерело: minfin

    Теги: гроші гривня монета
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