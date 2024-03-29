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День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня
29 березня – День фокусника
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто переїдати і не можна готувати багато страв

29 березня відзначається День фокусника, Міжнародний день русалки та День народження Кока-коли. Віряни вшановують пам’ять священномученика Марка.

День фокусника

День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня фото 1

Щорічно 29 березня фокусники відзначають власне професійне свято – День фокусника (День диму і дзеркал). Фокусник (або ілюзіоніст) – цирковий майстер, артист, що демонструє публіці різноманітні трюки (названі фокусами), секретом яких є омана зору та спритність рук. Завдяки мистецтву ілюзії фокусники створюють враження порушення фізичних властивостей предметів. Часто ілюзіоністи відволікають увагу глядача, наприклад, за допомогою асистентів.

Професійні фокусники з’явились ще у середні віки. У 18 столітті широко відомим був шаховий ігровий автомат під назвою «Турок». Люди думали, що пристрій самостійно грає у шахи, та насправді в ньому сидів талановитий шахіст. Карткових фокусників раніше називали шулерами, а нині фокуси з картами відокремились у великий популярний різновид мистецтва ілюзії. 

Міжнародний день русалки

День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня фото 2

Міжнародний день русалки (International Mermaid Day), що відзначається 29 березня, запрошує дослідити чарівний світ русалок – істот, які тисячоліттями полонили людську уяву. Від давніх ассирійських легенд до сучасної поп-культури, русалки символізують таємничу красу океану та його нерозказані історії. Цей день – нагода відзначити культурне значення цих міфічних істот та їхній вплив на мистецтво, літературу та екологічну свідомість.

Перші записані міфи про русалок датуються 1000 роком до нашої ери в Ассирії, де богиня Атаргатіс перетворилася на русалку через сором за те, що випадково вбила свого коханого-людину. Це поєднання людської та водної стихій зробило її символом родючості та взаємозв’язку життя на суші та на морі. Грецька та римська міфології розширили ці казки, ввівши сирен і тритонів, зберігаючи при цьому чаруючу привабливість цих напівлюдських, напіврибних істот.

День народження Кока-коли

День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня фото 3

Щорічно 29 березня власний день народження святкує популярний газований напій – Кока-кола, бо саме цього дня у 1886 році американський фармацевт Джон Пембертон приготував напій з листям коки як ліки проти головного болю. Власне, на основі такого відвару, який Пембертон спочатку називав Кокою та французьким вином (через додавання вина), в підсумку утворилась відома всьому світові Кока-кола.

Перші Кока-коли містили кокаїн та вино, а Джон Пембертон запатентував напій як засіб від нервів. Пізніше ці інгредієнти вилучили, а Колу зробили газованою.

Яке сьогодні релігійне свято

29 березня в церковному календарі – День священномученика Марка. Він був єпископом в Сирії у IV столітті. В ті часи імператором був Костянтин Великий, який підтримував християнство. З дозволу імператора Марк зруйнував кілька язичницьких храмів, розбивши ідолів. Іновірці розлютилися на святого. А тому, коли на престол зійшов імператор Юліан Відступник, почали вимагати, щоб Марк за свої кошти відбудував їхні капища. Преподобний відмовився. Тоді його схопили, довго катували, різавши тіло ножами. Стійко виніс святий всі муки і помер кількома роками пізніше.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна займатися важкою фізичною працею.
  • Не можна гучно розважатися і веселитися.
  • Не варто переїдати і не можна готувати багато страв.

Народні прикмети

  • Погода сьогодні вказує, якою вона буде 29 вересня.
  • Якщо сильно дощить, то чекайте на великий урожай вівса.
  • Хмари швидко рухаються в одну сторону – чекайте на справжню спеку.

Пам’ятні події 29 березня

  • 845 – вікінги завоювали Париж.
  • 1798 – французи проголосили утворення на території Швейцарії маріонеткової Гельветійської Республіки.
  • 1848 – через сильні морози, що скували річку Ніагара, на понад 30 годин «зупинився» Ніагарський водоспад.
  • 1864 – у Народному домі у Львові відбулася перша вистава першого в Галичині професійного українського театру (заснований товариством «Руська Бесіда»).
  • 1886 – Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій, нині відомий під назвою кока-кола.
  • 1910 – у Марселі піднявся в повітря перший гідроплан, пілотований Альбером Фабром.
  • 1933 – після нелегальної поїздки Радянським Союзом валлійський журналіст Гарет Джонс випустив прес-реліз, у якому заявив про Голодомор в Україні.
  • 1951 – у США винесли смертні вироки Етель і Джуліусу Розенбергам, звинуваченим у шпигунстві на користь СРСР. Їх стратили в червні 1953 року.
  • 1967 – арешт діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва.
  • 1973 – завершено виведення американських військ з Південного В'єтнаму і передачу урядом ДРВ американській владі всіх осіб, взятих у полон із числа військового та цивільного персоналу США.
  • 1982 – парламент Сполученого Королівства припинив свої повноваження приймати закони, що поширюються на Канаду.
  • 1991 – у Києві відбувся перший вечір поетичної групи «Бу-Ба-Бу» (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак).
  • 1998 – Парламентські вибори в Україні 1998
  • 2004 – в Україні створили Громадянську кампанію «Пора!»
  • 2004 – Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія вступили до НАТО.
  • 2014 – в Англії й Уельсі зареєстровано перший одностатевий шлюб.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип.

Теги: традиції свята свято

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