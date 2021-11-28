Комаровський розповів, чому варто вакцинувати дітей від Covid-19

Лікар пояснив, що діти активно заражають дорослих

Відомий педіатр Євген Комаровський пояснив, чому варто вакцинувати дітей від Covid-19. Свою думку він висловив у ефірі каналу «Україна 24». Так, за словами лікаря, діти масово хворіють на штам «Дельта», бо він є дуже заразним. Комаровський зауважив, справді, вірогідність того, що дитина помре від коронавірусу, дуже мала. Попри це, діти – один із основних контингентів, де відбуваються мутації вірусу. Усе тому, що Covid-19 не викликає у дітей важку хворобу, а значить і активного утворення антитіл.

«Крім того, діти активно заражають дорослих. А у країні, де більш ніж 50% бабусь невакциновані, робити щеплення дітям треба», – сказав педіатр.

Раніше повідомлялося, що в Україні станом на 26 листопада повний курс вакцинації від коронавірусу Covid-19 пройшли вже 70 тис. дітей.

Для цього треба звернутися до педіатра або сімейного лікаря. Перевірити, чи пройшла дитина всі щеплення згідно з національним календарем щеплень. Якщо так, і немає протипоказань, лікар виписує направлення на вакцинацію. Потім треба обрати пункт щеплення, де в наявності є вакцина Pfizer-BioNTech. Щеплення у пункті вакцинації проводиться лише у присутності батьків

Вакцину Pfizer-BioNTec використовують для щеплення дітей у понад 100 країнах світу, в тому числі у США, Канаді , Австралії, Японії, Великій Британії та країнах ЄС . В Ізраїлі дітям від 12 років вже дозволили робити третю, бустерну дозу.

Нагадаємо, 30 липня МОЗ дозволило сovid-щеплення дітей старше 12 років вакциною Pfizer-BioNTech в окремих випадках. Ідеться, зокрема, про тих, хто має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після коронавірусної хвороби.

Пізніше вакцинуватись від коронавірусу дозволили всім дітям від 12 років, і щеплення почали робити масово.

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