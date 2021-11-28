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    Комаровський пояснив, чому хворим на Covid-19 не варто робити комп’ютерну томографію

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    Попри світові стандарти, українці вперто шикуються у чергу на КТ, каже Комаровський - Комаровський пояснив, чому хворим на Covid-19 не варто робити комп’ютерну томографію
    Попри світові стандарти, українці вперто шикуються у чергу на КТ, каже Комаровський
    фото з відкритих джерел

    На думку лікаря, щоб визначити важкість стану, достатньо прилада за 10 доларів

    Лікар Євген Комаровський пояснив, чому українцям, котрі хворіють на Covid-19, не варто робити комп’ютерну томографію. У ефірі каналу «Україна 24» він розповів, що процедура не лише є зайвою, вона навіть може призвести до зайвих смертей.

    «Увесь світ каже про те, що друзі, припиніть робити ці комп’ютерні томографії безкінечні, нікому це не треба, нічого це не дає. Те, що пульсоксиметр показує, за 10 доларів прилад, цього достатньо, щоб визначити важкість стану», – сказав Комаровський.

    Однак, попри світові стандарти, українці вперто шикуються у чергу на КТ та витрачають на це дослідження кошти.

    Таким чином, можна говорити, що існує ціла низка летальних випадків, котрі прямо не пов’язані із Covid-19, але вірус усе ж опосередковано став їх причиною.

    «Наприклад, у пацієнта онкологія, а він вчасно не зміг отримати допомогу, бо всі комп’ютерні томографи зайняті хворими з ковідом», – пояснив Комаровський.

    Раніше Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта». Зокрема, він сказав, що важливу роль відіграє вентиляція приміщень і порадив при найменших сумнівах в якості вентиляції того чи іншого приміщення не йти туди з дітьми.

    Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.

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    Теги: лікар українці Україна населення час вірус звільнення онкологія
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    Комаровський пояснив, чому хворим на Covid-19 не варто робити комп’ютерну томографію