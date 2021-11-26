В Україні понад 70 тисяч дітей отримали щеплення від Covid-19

Щепити дитину від Covid-19 можна і після одужання від коронавірусу, але необхідно зачекати 28 днів

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 150 тисяч дітей, а померли – понад 50

В Україні станом на 26 листопада повний курс вакцинації від коронавірусу Covid-19 пройшли вже 70 тис. дітей. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що розповсюдження штаму «Дельта», на жаль, значно збільшило кількість дітей, яких доводиться госпіталізувати. Минулої доби в Україні інфікувалися на Covid-19 1441 дитини. За весь час пандемії захворіло понад 150 тисяч дітей, померло понад 50.

Михайло Радуцький також описав алгоритм дій, що потрібно виконати для правильної організації щеплення дитини.

«Треба звернутися до педіатра або сімейного лікаря. Перевірити, чи пройшла дитина всі щеплення згідно з національним календарем щеплень. Якщо так, і немає протипоказань, лікар виписує направлення на вакцинацію. Потім треба обрати пункт щеплення, де в наявності є вакцина Pfizer-BioNTech. Щеплення у пункті вакцинації проводиться лише у присутності батьків», – пояснює народний депутат.

Наголошується, що щепити дитину від Covid-19 можна і після одужання від коронавірусу, але необхідно зачекати 28 днів. Після рутинного щеплення рекомендований інтервал перед вакцинацією становить 14 днів.

Якими вакцинами щеплять дітей?

В Україні дозволена вакцинація дітей від 12 років вакциною Pfizer-BioNTech.

Згідно з даними дослідження, у віковій групі 12-18 років ефективність вакцини проти госпіталізації складає 93%.

При цьому інтервал між дозами стандартний – 21-28 днів.

Чи можна згенерувати дитячий сертифікат вакцинації у «Дії»

Із 2 листопада у застосунку «Дія» можна отримати сертифікат про вакцинацію дитини, яка зробила хоча б одне щеплення.

Згенерувати його можуть батьки у своєму додатку «Дія».

Для цього потрібно додати свідоцтво про народження дитини, в меню «послуги» вибрати «сovid-сертифікат» та відправити запит, після чого документ має підтягнутись.

Із 14 років діти можуть самі встановити та авторизуватись у «Дії» за допомогою ID-карти або біометричного паспорта.

Сovid-сертифікат у паперовому вигляді можна отримати після двох доз.

Чи вакцинують дітей в інших країнах

Вакцину Pfizer-BioNTec використовують для щеплення дітей у понад 100 країнах світу, в тому числі у США, Канаді, Австралії, Японії, Великій Британії та країнах ЄС.

В Ізраїлі дітям від 12 років вже дозволили робити третю, бустерну дозу.

«У провідних країнах наразі розпочинають щеплення вікової групи 5-11 років. Відповідний дозвіл у США надали 3 листопада, у ЄС – вчора, в Ізраїлі вакцинація розпочнеться з 23 листопада», – підсумував Радуцький.

Нагадаємо, 30 липня МОЗ дозволило сovid-щеплення дітей старше 12 років вакциною Pfizer-BioNTech в окремих випадках. Ідеться, зокрема, про тих, хто має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після коронавірусної хвороби.

Пізніше вакцинуватись від коронавірусу дозволили всім дітям від 12 років, і щеплення почали робити масово.

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