Вакцинація дітей і драконівські обмеження: як Канада бореться з Covid-19

Більшість населення підтримує кроки влади

В Канаді почалася реєстрація дітей віком 5-11 років на вакцинацію від Covid. А сама вакцинація розпочинається у п’ятницю, 26 листопада. Для повної вакцинації потрібні дві дози з інтервалом не менше 8 тижнів.

Діти з 12-ти років вакцинуються вже з літа. Нагадаю, Канада стала першою країною в світі, де санкціонували вакцинацію підлітків.

Для вакцинації дітей використовується лише Pfizer.

Варто сказати, що примусово не вимагають щепити дітей. Зате уряд Канади і уряди провінцій багато комунікують на цю тему, розповідають про важливість щеплення, про саму вакцину, про її безпечність та захисну дію.

Пункти вакцинації відкриються в багатьох громадських місцях, а також в школах. Принаймі, так буде в Онтаріо.

Цікаво, що план вакцинації передбачає також дії з усунення тривоги у дітей, щоб процес вакцинації став якомога комфортнішим. Батькам рекомендують, наприклад, взяти на щеплення улюблену іграшку сина чи доньки. Медичні працівники, які працюватимуть з дітьми, пройшли спеціальні навчання і готові не лише робити ін’єкції, а і максимально ефективно контактувати. Також створили спеціальний номер телефону, за яким можна подзвонити і задати всі питання, які тривожать батьків.

Варто сказати, що діти з 5 до 11 років – це остання група в соціумі, яка не пройшла вакцинацію. Ще раз – вакцинація дітей добровільна. Таке політичне рішення прийнято в цій країні. Хоча потягом останніх кількох тижнів найбільша кількість нових випадків інфікування фіксується саме у дітей, молодших 12 років, які поки не щеплені.

Щодо канадської статистики. В середньому тут реєструють по 2 478 випадків ковіду на день. Нагадаю, що чисельність населення в Канаді і Україні майже одинакова.

Від ковіду в Канаді померло 29 526 людей, або 1, 7 відсотки. Майже 97 відсотків захворілих одужали.

Вчора в Канаді від ковіду померло 11 людей. 21 листопада теж 11. В листопаді найбільше людей за добу, аж 39, померло 16 листопада. Станом на сьогодні, з 1 по 23 листопада, від коронавірусу в Канаді померло 560 осіб.

Тут повністю вакциновано 85 відсотків населення. В Україні повністю вакциновано 25 відсотків населення.

І так, Канада з самого почату епідемії ввела досить драконівські заходи і багато обмежень. І так, населення подібні кроки в більшості своїй підтримало.

Дуже показовими є ставлення до дій уряду взагалі і дій по вакцинації зокрема в україномовних та російськомовних пабліках. Україномовні, як правило, більш лояльні і розуміючі. Принаймі, я не бачила відвертої маячні і теорій змови. Російськомовні безкінечно стогнуть з приводу обмеження свобод, за якими вони сюди їхали, є і про чіпування, і про ДНК, і про «експерименти на людях», і про Біла Гейтса, звісно.

Невакцинованих не звільняють з роботи, а відправляють додому сидіти за свій рахунок. Тому що є певні категорії працюючих, для яких щеплення - обов'язкове.

Вхід в ресторани, спортивні зали та інші загальні місця – за довідками/сертифікатами про вакцинацію. Правда, в січні мають, начебто, це відмінити.

Звичайно, люди намагаються обходити обмеження. Розповсюджують списки місць, куди можна зайти без вакцинації. Але, в основному, населення законослухняне. І вже зараз, після довготривалих локдаунів-карантинів, після тривалого дистанційного навчання школярів вдома, все відкрито. Уряд повідомляє, що школи не планують закривати взагалі.

Цікаво, що в Квебеку страйкували різні категорій працівників щодо покращення умов роботи і заробітної плати. А вчителі відмовились страйкувати, хоча і мають не такі вже високі зарплати. Мотивація: діти, яких ми навчаємо, і так багато пропустили часу через ковід, ми не маємо права зараз штучно обмежувати їхній доступ до навчання.

Джерело: блог Зої Казанжи

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