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    Лікарська агенція ЄС схвалила вакцину Pfizer для дітей від 5 років

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    У дітей віком від 5 до 11 років доза вакцини буде меншою, ніж у тих, хто старше 12 років - Лікарська агенція ЄС схвалила вакцину Pfizer для дітей від 5 років
    У дітей віком від 5 до 11 років доза вакцини буде меншою, ніж у тих, хто старше 12 років
    фото з відкритих джерел

    Раніше регулятор ЄС схвалив використання Pfizer для щеплення дітей віком від 12 років

    Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) схвалило застосування вакцини від коронавірусу Pfizer для дітей від 5 років. Агентство надасть свою рекомендацію до Європейської комісії, яка винесе остаточне рішення, повідомляє пресслужба регулятора.

    «Комітет EMA з ліків для людини (CHMP) рекомендував розширити показання для вакцини Comirnaty, щоб включити її використання для дітей віком від 5 до 11 років», – ідеться в заяві.

    Зазначено, що раніше регулятор ЄС схвалив використання Pfizer для щеплення дітей віком від 12 років.

    «У дітей віком від 5 до 11 років доза вакцини буде меншою, ніж у тих, хто старше 12 років (10 мкг і, відповідно - 30 мкг). Як і у старшій віковій групі, імунізацію рекомендовано проводити у вигляді двох ін'єкцій у м'язи плеча з інтервалом у три тижні», – пояснюють у повідомленні.

    Відповідно до проведеного дослідження, ефективність Pfizer для цієї вікової групи показала 90,7% у запобіганні симптоматичного Covid-19 (хоча попередній показник становив від 67,7% до 98,3%).

    Вказано, що найбільш поширені побічні ефекти у дітей віком від 5 до 11 років після імунізації аналогічні до побічних ефектів, що і від 12 років, а саме: біль у місці ін'єкції, втома, головний біль, почервоніння та припухлість у місці ін'єкції, м'язовий біль та озноб.

    До слова, Євросоюз може скоротити термін дії Covid-сертифікатів для в'їзду туристів. Брюссель запропонує всім країнам-учасницям вільно приймати вакцинованих туристів. У тому числі повністю відкритися з 10 січня для іноземців, які щепилися схваленими ВООЗ вакцинами.

    Нагадаємо, 18 листопада ЄС оновив «зелений список» країн для подорожей. Україну у перелік безпечних країн не включили.

    Як передбачено у рекомендації Ради, цей список і надалі переглядатиметься кожні два тижні та, залежно від обставин, оновлюватиметься.

    Нагадаємо, 9 листопада Європейський Союз виключив Україну із країн «зеленого списку».

    Втім, ЄС зберігає можливості для подорожей: які країни дозволяють в'їзд українцям.

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    Теги: ЄС діти щеплення вакцинація ВООЗ коронавірус
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    Лікарська агенція ЄС схвалила вакцину Pfizer для дітей від 5 років