Україна не шукає війни, – Кулеба

Очільник МЗС пояснив, що українська сторона не шукає альтернатив дипломатичному вирішенню ситуації на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не налаштована йти військовим шляхом вирішення проблеми Донбасу. Він не бачить альтернативи Мінським угодам. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Zeit.

«Деякі країни, на жаль, схиляються до російського наративу про те, що Україну не можна озброювати, тому що це ніби-то підбадьорює нас або спонукає до будь-яких військових дій. ... Ми ні на кого не нападали і не збираємося вирішувати проблему на Донбасі військовим шляхом», – заявив Кулеба.

За його словами ,«є тільки одна альтернатива дипломатії: війна. І Україна не шукає війни».

«Тому ми будемо продовжувати спроби, тому що ми прагнемо миру, стабільності і безпеки для України і всієї Європи. Ми відчайдушно хочемо уникнути військового сценарію, тому що на цей раз кровопролиття було б набагато більше», – додав він.

Кулеба також висловив думку, що альтернативи Мінським угодам немає.

До слова, Дмитро Кулеба заявив, що існує три елементи стримування агресії Російської Федерації союзниками України.

«Мова йде про набагато більше, ніж просто словесну підтримку. Це стратегія стримування, що складається з трьох елементів. Перший – вже прозвучав чіткий політичний сигнал. Другий – серія санкцій або інших обмежувальних заходів. Москва знає, що Захід готує санкції. І ви двічі подумаєте, перш ніж заплатити цю ціну. Третій елемент – військова підтримка", – пояснив міністр.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба оцінив пропозицію німецького політика про залучення країни до вирішення міграційної кризи на білорусько-польському кордоні, назвавши її зарозумілою і заявив, що Київ не стане її розглядати.

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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