МОЗ Білорусі розповів, скільки біженців перебуває у лікарнях країни

Біженці у тимчасовому таборі мають хронічні захворювання та набуті інфекції

Серед захворівших на стаціонарному лікуванні перебувають семеро дітей та троє дорослих

МОЗ Білорусі повідомило, що в лікарнях Гродно на лікуванні і обстеженнях знаходяться десять біженців з транспортно-логістичного центру «Брузгі», розташованого біля польського кордону.

«Зараз в лікарнях Гродно знаходяться на стаціонарному лікуванні та обстеженнях 10 громадян з числа біженців, які проживають в логістичному Центрі на білорусько-польському кордоні», – йдеться в повідомленні в Telegram-каналі міністерства.

Уточнюється, що семеро з цих пацієнтів – діти, їх стан стабільний. Також у лікарнях перебувають троє дорослих.

«Двоє – вже другий тиждень. Ще один дорослий пацієнт був госпіталізований вчора з підозрою на пневмонію. При обстеженні пневмонія була виключена. Сьогодні планується на виписку», – повідомило міністерство.

Там підкреслили, що у всіх пацієнтів, яким проводився тест на антиген, тест на коронавірус виявився негативним.

Всього, згідно з повідомленням, за час існування стихійного табору біженців, консультативна медична допомога була надана більше тисячі біженцям, а лікування отримали понад 100 мігрантів.

Як повідомлялося раніше, серед людей, що перебувають у логістичному центрі, були зафіксовані перші випадки коронавірусної хвороби, тому Білорусь починає проводити щеплення людей – на місці відкрито пункт вакцинації. Люди отримують китайську вакцину.

Нагадаємо, українські військові та силовики почали спецоперацію на кордоні з Білоруссю.

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