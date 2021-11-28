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    МОЗ Білорусі розповів, скільки біженців перебуває у лікарнях країни

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    Біженці у тимчасовому таборі мають хронічні захворювання та набуті інфекції - МОЗ Білорусі розповів, скільки біженців перебуває у лікарнях країни
    Біженці у тимчасовому таборі мають хронічні захворювання та набуті інфекції
    фото з відкритих джерел

    Серед захворівших на стаціонарному лікуванні перебувають семеро дітей та троє дорослих

    МОЗ Білорусі повідомило, що в лікарнях Гродно на лікуванні і обстеженнях знаходяться десять біженців з транспортно-логістичного центру «Брузгі», розташованого біля польського кордону.

    «Зараз в лікарнях Гродно знаходяться на стаціонарному лікуванні та обстеженнях 10 громадян з числа біженців, які проживають в логістичному Центрі на білорусько-польському кордоні», – йдеться в повідомленні в Telegram-каналі міністерства.

    Уточнюється, що семеро з цих пацієнтів – діти, їх стан стабільний. Також у лікарнях перебувають троє дорослих.

    «Двоє – вже другий тиждень. Ще один дорослий пацієнт був госпіталізований вчора з підозрою на пневмонію. При обстеженні пневмонія була виключена. Сьогодні планується на виписку», – повідомило міністерство.

    Там підкреслили, що у всіх пацієнтів, яким проводився тест на антиген, тест на коронавірус виявився негативним.

    Всього, згідно з повідомленням, за час існування стихійного табору біженців, консультативна медична допомога була надана більше тисячі біженцям, а лікування отримали понад 100 мігрантів.

    Як повідомлялося раніше, серед людей, що перебувають у логістичному центрі, були зафіксовані перші випадки коронавірусної хвороби, тому Білорусь починає проводити щеплення людей – на місці відкрито пункт вакцинації. Люди отримують китайську вакцину.

    Нагадаємо, українські військові та силовики почали спецоперацію на кордоні з Білоруссю.

    Також стало відомо, коли Україна може ввести надзвичайний стан через міграційну кризу.

    Крім того, стало відомо, як Україна захищатиме кордон з Білоруссю.

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    Теги: Білорусь ЄС діти мігранти кордон
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    МОЗ Білорусі розповів, скільки біженців перебуває у лікарнях країни