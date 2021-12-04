Коронавірус в Україні. За добу хвороба забрала життя понад 400 людей
За минулу добу зафіксовано понад 13 тис. нових випадків захворювання на коронавірус
За минулу добу в Україні зафіксовано 13 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 196, медпрацівників – 200. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
3 грудня 216 129 людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 75 557 людей, повністю імунізовані – 140 572 людини.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізовано – 2 764 особи;
- летальних випадків – 436;
- одужало – 22 765 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 490 855 осіб;
- одужало – 3 041 385 осіб;
- летальних випадків – 88 002;
- проведено тестувань – 16 051 772.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 людей. З них отримали першу дозу – 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
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