Коронавірус в Україні. За добу хвороба забрала життя понад 400 людей

3 листопада госпіталізовано майже 3 тис. людей з коронавірусом

За минулу добу зафіксовано понад 13 тис. нових випадків захворювання на коронавірус

За минулу добу в Україні зафіксовано 13 206 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 196, медпрацівників – 200. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

3 грудня 216 129 людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 75 557 людей, повністю імунізовані – 140 572 людини.

За минулу добу в Україні:

госпіталізовано – 2 764 особи;

летальних випадків – 436;

одужало – 22 765 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 490 855 осіб;

одужало – 3 041 385 осіб;

летальних випадків – 88 002;

проведено тестувань – 16 051 772.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 людей. З них отримали першу дозу – 13 685 625 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини. Загалом проведено 25 375 687 щеплень.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Читайте також: