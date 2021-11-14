Коронавірус в Україні. За добу хвороба забрала життя 403 людей

За добу в Україні вакциновано 145 241 людину

За минулу добу в Україні госпіталізовано 4 881 особу з коронавірусним захворюванням

За минулу добу в Україні від коронавірусної хвороби померли 403 людини. Впродовж доби госпіталізовано майже п'ять тис. осіб. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

13 листопада в Україні зафіксовано 14 490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1069, медпрацівників – 135.

За добу вакциновано 145 241 людину. Одну дозу отримали 65 757 людей, повністю імунізовані – 79 484 людини.

За минулу добу в Україні:

госпіталізовано – 4 881 особу;

летальних випадків – 403;

одужало – 11 146 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 217 639 осіб;

одужало – 2 631 240 осіб;

летальних випадків – 76 705;

проведено ПЛР-тестувань – 15 225 531.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 187 561 людину. З них отримали одну дозу – 12 187 559 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 665 945 людей. Загалом проведено 20 853 504 щеплення.

91,1 % госпіталізованих із коронавірусом минулого тижня невакциновані та не мали жодної дози вакцини.

Нагадаємо, на Одещині жінку, хвору на коронавірус, перевели у важкому стані до реанімації. При цьому вона мала Covid-сертифікат вакцинації, але щеплення не робила.

Як раніше повідомлялося, у Львові від коронавірусу померла мати трьох дітей. Уся родина противники вакцинації.

До слова, Верховна Рада посилила відповідальність за використання підроблених сертифікатів. Більшою мірою покарання стосуватиметься тих, хто «липові» довідки виготовляє та продає, але й ті, хто їх купує, відповідатимуть також.