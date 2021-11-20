Коронавірус в Україні. За добу померли понад 650 людей
За минулу добу в Україні зафіксовано понад 18 тис. випадків захворювання на коронавірус
19 листопада в Україні 311 тис. людей вакциновано проти ковіду
За минулу добу в Україні зафіксовано понад 18 тис. нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
19 листопада в Україні зафіксовано 18 250 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 463, медпрацівників – 380.
Впродовж минулої доби 311 316 людей вакциновано проти ковіду. Одну дозу отримали 98 794 людини, повністю імунізовані – 212 522 людини.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізовано – 3 594 особи;
- летальних випадків – 664;
- одужало – 21 979 осіб
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 322 308 осіб;
- одужало – 2 748 500 осіб;
- летальних випадків – 80 895;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 511 371.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 людей, з них отримали одну дозу – 12 755 984 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 661 304 людини. Загалом проведено 22 417 288 щеплень.
Минулого тижня 88,2 % госпіталізованих із коронавірусом – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
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