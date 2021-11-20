Коронавірус в Україні. За добу померли понад 650 людей

За минулу добу в Україні зафіксовано понад 18 тис. випадків захворювання на коронавірус

19 листопада в Україні 311 тис. людей вакциновано проти ковіду

За минулу добу в Україні зафіксовано понад 18 тис. нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

19 листопада в Україні зафіксовано 18 250 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1 463, медпрацівників – 380.

Впродовж минулої доби 311 316 людей вакциновано проти ковіду. Одну дозу отримали 98 794 людини, повністю імунізовані – 212 522 людини.

За минулу добу в Україні:

госпіталізовано – 3 594 особи;

летальних випадків – 664;

одужало – 21 979 осіб

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 322 308 осіб;

одужало – 2 748 500 осіб;

летальних випадків – 80 895;

проведено ПЛР-тестувань – 15 511 371.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 людей, з них отримали одну дозу – 12 755 984 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 661 304 людини. Загалом проведено 22 417 288 щеплень.

Минулого тижня 88,2 % госпіталізованих із коронавірусом – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За даними МОЗ, в Україні від Covid-19 вже померли понад 80 тисяч людей.

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