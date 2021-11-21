Коронавірус в Україні. За добу хвороба забрала життя у майже 400 людей

За минулу добу в Україні госпіталізовано понад 4 тис. осіб з коронавірусом

20 листопада в Україні зафіксовано 10 635 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 894, медпрацівників – 99. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За добу 152 321 людину вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 49 760 людей, повністю імунізовані – 102 561 людина.

За минулу добу в Україні:

госпіталізовано – 4 048 осіб;

летальних випадків – 377;

одужало – 14 450 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 332 943 особи;

одужало – 2 762 950 осіб;

летальних випадків – 81 272;

проведено ПЛР-тестувань – 15 542 112.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 805 746 людей, з них отримали одну дозу – 12 805 744 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 763 865 людей. Загалом проведено 22 569 609 щеплень.

До слова, МОЗ України пояснив, кому треба третя доза вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.