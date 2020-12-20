Лікарі назвали характерні для коронавірусу особливості кашлю

Кашель, пов'язаний з коронавірусною інфекцією, як правило, сухий

В разі появи сухого кашлю слід звертати увагу на наявність хрипів

Лікарі назвали кілька особливостей кашлю, які характерні для коронавірусу.

Про це повідомляє портал BGR.

Так, за словами доктора медицини Нейта Фавіно, у хворих з Covid-19 завжди спостерігається саме сухий кашель, без виділення мокротиння.

При цьому його інтенсивність може варіюватися.

Доктор медичних наук, алерголог з лікарні Emerson в США Сара Нараян вважає, що сухий кашель може бути симптомом не тільки коронавірусу, але і астми, алергії і гастроезофагального рефлюксу.

За її словами, в разі появи сухого кашлю слід звертати увагу на наявність хрипів – ця ознака характерна для астми, а у пацієнтів з Covid-19 практично не зустрічається.

Якщо ж такий симптом є наслідком алергії, він повинен зникнути після прийому антигістамінних засобів.

У той же час медики сходяться на думці, що оцінювати кашель необхідно в сукупності з іншими проявами нездужання.

До слова, китайські вчені вивели список симптомів, якими найчастіше страждають неповнолітні при захворюванні коронавірусною інфекцією.

Раніше лікарка-інфекціоніст Ольга Голубовська застерегла від вживання антибіотиків при Covid-19.

Зазначимо, що Ольга Голубовська лікувала п'ятого президента Петра Порошенка від коронавірусу. Коли він одужав, він подякував їй за те, що «за півтора тижня поставила його на ноги».