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    Здоров'я

    Почав задихатися: відомий український танцівник потрапив до лікарні

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    Григорій Чапкіс потрапив до лікарні із двобічною пневмонією - Почав задихатися: відомий український танцівник потрапив до лікарні
    Григорій Чапкіс потрапив до лікарні із двобічною пневмонією

    90-річному Григорію Чапкісу зробили два тести на коронавірус

    Легендарний український танцівник, народний артист, тренер шоу «Танці з зірками» Григорій Чапкіс потрапив до лікарні із запаленням легенів.

    Про це він сам розказав ТСН.

    За словами Чапкіса, три дні тому йому стало зле. Швидка, яка приїхала на виклик, забрала 90-річного артиста у стаціонар із діагнозом двобічна пневмонія.

    Чапкіс каже, що лежить у ортопедичному відділенні, бо профільні стаціонари переповнені.

    Він поділився, що відчуває слабкість і йому важко дихати. Григорію Чапкісу зробили два тести на коронавірус. Вони негативні.

    «На п'ятому поверсі лежать вірусні, я лежу на четвертому поверсі. Лікарів не вистачає, сестер не вистачає. У мене зараз страшний переляк – це перше. Переляк смерті», - поділився Григорій Чапкіс.

    Теги: артист тренер коронавірус
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