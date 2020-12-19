Почав задихатися: відомий український танцівник потрапив до лікарні

90-річному Григорію Чапкісу зробили два тести на коронавірус

Легендарний український танцівник, народний артист, тренер шоу «Танці з зірками» Григорій Чапкіс потрапив до лікарні із запаленням легенів.

Про це він сам розказав ТСН.

За словами Чапкіса, три дні тому йому стало зле. Швидка, яка приїхала на виклик, забрала 90-річного артиста у стаціонар із діагнозом двобічна пневмонія.

Чапкіс каже, що лежить у ортопедичному відділенні, бо профільні стаціонари переповнені.

Він поділився, що відчуває слабкість і йому важко дихати. Григорію Чапкісу зробили два тести на коронавірус. Вони негативні.

«На п'ятому поверсі лежать вірусні, я лежу на четвертому поверсі. Лікарів не вистачає, сестер не вистачає. У мене зараз страшний переляк – це перше. Переляк смерті», - поділився Григорій Чапкіс.