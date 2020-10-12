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    Здоров'я

    Лікар розповів, через скільки років можуть проявитися наслідки коронавірусу

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    Якщо у людини були хронічні захворювання до коронавірусу, то після хвороби вони можуть перейти в гіршу стадію - Лікар розповів, через скільки років можуть проявитися наслідки коронавірусу
    Якщо у людини були хронічні захворювання до коронавірусу, то після хвороби вони можуть перейти в гіршу стадію

    Проблеми зі здоров'ям можуть з'явитися не відразу після інфікування

    Наслідки захворювання на коронавірус можуть проявитися через кілька років, до того ж

    Covid-19 може спровокувати загострення інших хвороб і запустити складні процеси в організмі.

    Як розповів головний лікар медичного центру «Біокурс» Тарас Жиравецький в інтерв'ю виданню Obozrevatel, якщо у людини були хронічні захворювання до коронавірусу, то після хвороби вони можуть перейти в гіршу стадію.

    «В цілому коронавірус запускає системне запалення, виснажує організм і дає збій, який вискакує пізніше. У кого була початкова ниркова недостатність – вона перейде в гіршу, хто мав проблеми з печінкою – вони погіршаться, з гіпертонією – збільшиться ризик інсульту. Коронавірус збільшує ризики у всьому», – заявив лікар.

    Він зазначив, що проблеми зі здоров'ям після перенесеного коронавірусу можуть з'явитися не відразу, а навіть через 5-10 років. І в першу чергу, це можуть бути проблеми з серцем.

    «В одного пацієнта, 50 років, коронавірус створив коронарит (запалення стінок коронарних артерій серця). Зробили стентування однієї артерії та замінили клапан. Хоча він сам лікар, веде здоровий спосіб життя і досить добре харчується», – пояснив Жиравецький.

    Раніше вчені пояснили ускладнення коронавірусу у молодих людей.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      265454
    • Хворіють
      146029
    • Одужали
      114410
    • Померли
      5015

    Також у Британії назвали ймовірні осередки поширення коронавірусу.

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