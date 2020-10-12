Лікар розповів, через скільки років можуть проявитися наслідки коронавірусу



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Якщо у людини були хронічні захворювання до коронавірусу, то після хвороби вони можуть перейти в гіршу стадію

Проблеми зі здоров'ям можуть з'явитися не відразу після інфікування

Наслідки захворювання на коронавірус можуть проявитися через кілька років, до того ж

Covid-19 може спровокувати загострення інших хвороб і запустити складні процеси в організмі.

Як розповів головний лікар медичного центру «Біокурс» Тарас Жиравецький в інтерв'ю виданню Obozrevatel, якщо у людини були хронічні захворювання до коронавірусу, то після хвороби вони можуть перейти в гіршу стадію.

«В цілому коронавірус запускає системне запалення, виснажує організм і дає збій, який вискакує пізніше. У кого була початкова ниркова недостатність – вона перейде в гіршу, хто мав проблеми з печінкою – вони погіршаться, з гіпертонією – збільшиться ризик інсульту. Коронавірус збільшує ризики у всьому», – заявив лікар.

Він зазначив, що проблеми зі здоров'ям після перенесеного коронавірусу можуть з'явитися не відразу, а навіть через 5-10 років. І в першу чергу, це можуть бути проблеми з серцем.

«В одного пацієнта, 50 років, коронавірус створив коронарит (запалення стінок коронарних артерій серця). Зробили стентування однієї артерії та замінили клапан. Хоча він сам лікар, веде здоровий спосіб життя і досить добре харчується», – пояснив Жиравецький.

Раніше вчені пояснили ускладнення коронавірусу у молодих людей.

Коронавірус в Україні

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Також у Британії назвали ймовірні осередки поширення коронавірусу.