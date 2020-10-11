Вчені пояснили ускладнення коронавірусу у молодих людей
У 10% з тяжким перебігом коронавірусу в крові виявилися специфічні антитіла
Вчені з Університету Бергена в Норвегії встановили, що ускладнення коронавірусу у молодих людей можуть з'являтися через імунні захворювання.
Результати дослідження опублікував Verdens Gang.
Як встановили фахівці, у 10% з тяжким перебігом коронавірусу в крові виявилися специфічні антитіла. Вони ускладнюють вироблення білків, що заважає імунній системі боротися з коронавірусів.
Найчастіше такими проблемами страждають молоді люди. Більш того, такі пацієнти часто не знають про свою особливість.
Всього в світі з початку пандемії зареєстровано 37 млн хворих, майже 28 млн одужали, більше мільйона чоловік померли. У Росії виявили вже понад 1,2 млн осіб з Covid-19.
Раніше у Британії назвали ймовірні осередки поширення коронавірусу.