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    Здоров'я

    Лікування Сovid-19 – безкоштовне! Національна служба здоров’я просить хворих повідомляти про спроби заробити на пацієнтах

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    В нашій країні лікарі, керівники медичних закладів просто звикли брати гроші з пацієнтів - Лікування Сovid-19 – безкоштовне! Національна служба здоров’я просить хворих повідомляти про спроби заробити на пацієнтах
    В нашій країні лікарі, керівники медичних закладів просто звикли брати гроші з пацієнтів
    фото: з відкритих джерел

    Глава НСЗУ: «Ми можемо змусити заклади надавати допомогу безоплатно»

    Аби запобігти корупції в медичній системі, пацієнти мусять співпрацювати з Національною службою здоров’я і повідомляти про порушення.

    Про це в інтерв’ю «Главкому» зазначив глава Національної служби здоров`я Андрій Віленський. За його словами, в нашій країні лікарі, керівники медичних закладів просто звикли брати гроші з пацієнтів, і цієї звички дуже складно позбутися. «Ми просимо пацієнтів, їх родичів активно повідомляти нас, адже у нас є інструменти впливу і ми можемо змушувати заклади надавати допомогу безоплатно», — зауважив Віленський.

    На зауваження «Главкома» про те, що більшості пацієнтів у стаціонараї доводиться самотужки купувати ліки від Covid-19, Віденський зазначив, що це є порушенням. За його словами, виплати НСЗУ розраховані так, щоб медичним закладам вистачило на лікування пацієнта. «Якщо ми говоримо про ковідний пакет – там грошей виділяється абсолютно достатньо для того, щоб і лікар отримав належну заробітну плату – з надбавкою 300%, і лікарня була забезпечена потрібними ліками», – розповів фахівець.

     

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    Теги: лікарня коронавірус Андрій Віленський НСЗУ
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