  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вакцинація в Україні: «Лекхім» попередив про затримку антиковідної вакцини з Китаю

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Лекхім&raquo;&nbsp;просить відкласти поставки першої партії вакцини - Вакцинація в Україні: «Лекхім» попередив про затримку антиковідної вакцини з Китаю
    «Лекхім» просить відкласти поставки першої партії вакцини
    Фото з відкритих джерел

    Приватна компанія посилається на затримку з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю

    Українська компанія «Лекхім» попередила держпідприємство «Медичні закупівлі України» про затримку першої партії китайської антиковідної вакцини Sinovac Biotech, – повідомляє Reuters з посиланням на відповідний лист.

    У листі від 3 лютого, який опинився у розпорядженні Reuters, український імпортер просить українську владу дозволити відкласти терміни поставки першої партії вакцини від коронавірусу до квітня.

    «Лекхім» посилається на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і запізніле прийняття Верховною Радою закону про прискорену державну реєстрацію вакцин від коронавірусу.

    «Як наслідок цих подій виникла затримка в узгодженні графіка поставок між ВАТ «Лекхім» і Sinovac Biotech і перенесення термінів доставки вакцини в Україну», – йдеться в листі.

    Компанія також попросила змінити узгоджені межі ефективності вакцини.

    У Міністерстві охорони здоров’я України підтвердили Reuters інформацію про прохання «Лекхім» відкласти терміни доставки.

    Листа було направлено в ДП «Медичні закупівлі».

    «Ми підтверджуємо», – сказали в МОЗ у відповідь на запит Reuters про те, чи просив «Лекхім» відкласти поставки вакцини і змінити умови ефективності, заявивши, що вони передали лист у МОЗ.

    Нагадаємо, що в грудні компанія «Лекхім»отримала аванс 964,3 мільйони гривень за майбутню поставку 1,9 млн доз китайської вакцини від Covid-19 CoronaVac. Договір був укладений з ДП «Медичні закупівлі».

    Умовами договору передбачено 100% передоплата з можливістю її повернення в повному обсязі у разі порушення графіка поставки.

    Кінцевий термін поставки вакцини – 31 травня 2021 року.

    Читайте також: Початок вакцинації від коронавірусу: питань більше, ніж відповідей
    Теги: Міністерство охорони здоров'я українці щеплення вакцинація медичні препарати коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies