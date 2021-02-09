Вакцинація в Україні: «Лекхім» попередив про затримку антиковідної вакцини з Китаю

Приватна компанія посилається на затримку з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю

Українська компанія «Лекхім» попередила держпідприємство «Медичні закупівлі України» про затримку першої партії китайської антиковідної вакцини Sinovac Biotech, – повідомляє Reuters з посиланням на відповідний лист.

У листі від 3 лютого, який опинився у розпорядженні Reuters, український імпортер просить українську владу дозволити відкласти терміни поставки першої партії вакцини від коронавірусу до квітня.

«Лекхім» посилається на затримки з отриманням експортної ліцензії від уряду Китаю і запізніле прийняття Верховною Радою закону про прискорену державну реєстрацію вакцин від коронавірусу.

«Як наслідок цих подій виникла затримка в узгодженні графіка поставок між ВАТ «Лекхім» і Sinovac Biotech і перенесення термінів доставки вакцини в Україну», – йдеться в листі.

Компанія також попросила змінити узгоджені межі ефективності вакцини.

У Міністерстві охорони здоров’я України підтвердили Reuters інформацію про прохання «Лекхім» відкласти терміни доставки.

Листа було направлено в ДП «Медичні закупівлі».

«Ми підтверджуємо», – сказали в МОЗ у відповідь на запит Reuters про те, чи просив «Лекхім» відкласти поставки вакцини і змінити умови ефективності, заявивши, що вони передали лист у МОЗ.

Нагадаємо, що в грудні компанія «Лекхім»отримала аванс 964,3 мільйони гривень за майбутню поставку 1,9 млн доз китайської вакцини від Covid-19 CoronaVac. Договір був укладений з ДП «Медичні закупівлі».

Умовами договору передбачено 100% передоплата з можливістю її повернення в повному обсязі у разі порушення графіка поставки.

Кінцевий термін поставки вакцини – 31 травня 2021 року.