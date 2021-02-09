Коронавірус на Одещині: 90 нових випадків
Найбільше в м.Одеса - 36 людей
За минулу добу на території Одеської області лабораторно підтверджено 90 нових випадків захворювання на Covid-19.
За даними ДУ «Одеський лабораторний центр МОЗ України» з них діти – 7 осіб, медпрацівники – 11 осіб.
Лабораторно підтверджених випадків всього – 82539 (49174 – жінки, 33365 – чоловіки).
Найбільша кількість хворих зафіксована у м. Одеса – 36 людей
У тому числі діти – 3971:
- м. Одеса –1617,
- м. Балта – 13,
- м. Б.-Дністровський – 39,
- м. Ізмаїл – 151,
- м. Чорноморськ – 327,
- м. Подільськ – 35,
- м. Теплодар – 17,
- м. Южний – 92;
Медичні працівники – 2754
- м. Одеса – 992,
- м. Балта – 67,
- м. Б.-Дністровський – 68,
- м. Ізмаїл – 154,
- м. Подільськ – 46,
- м. Чорноморськ – 50,
- м. Теплодар – 14,
- м. Южний – 25;
Летальність – 1348
- м. Одеса – 686,
- м. Балта – 4,
- м. Б.Дністровський – 52,
- м. Ізмаїл – 65
- м. Чорноморськ – 43,
- м. Подільськ – 9,
- м. Теплодар – 2,
- м. Южний – 20;
Одужали – 74730 особи
- м. Одеса – 33448,
- м. Балта – 721,
- м. Б.-Дністровський – 1148,
- м. Ізмаїл – 4460,
- м. Подільськ – 567,
- м. Чорноморськ – 3390,
- м. Теплодар – 327,
- м. Южний – 1644;
Нагадаємо, станом на ранок 9 лютого на Вінниччині зафіксовано 28 517 випадків інфікування корона вірусом за весь період.