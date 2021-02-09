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    Коронавірус на Одещині: 90 нових випадків

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    Лабораторно підтверджених випадків всього &ndash; 82539&nbsp; - Коронавірус на Одещині: 90 нових випадків
    Лабораторно підтверджених випадків всього – 82539 
    фото: з відкритих джерел

    Найбільше в м.Одеса - 36 людей

    За минулу добу на території Одеської області лабораторно підтверджено 90 нових випадків захворювання на Covid-19.  

    За даними ДУ «Одеський лабораторний центр МОЗ України» з них діти – 7 осіб, медпрацівники – 11 осіб.

    Лабораторно підтверджених випадків всього – 82539 (49174 – жінки, 33365 – чоловіки).

    Найбільша кількість хворих зафіксована у м. Одеса – 36 людей

     У тому числі діти – 3971:

    • м. Одеса –1617,
    • м. Балта – 13,
    • м. Б.-Дністровський – 39,
    • м. Ізмаїл – 151,
    • м. Чорноморськ – 327,
    • м. Подільськ – 35,
    • м. Теплодар – 17,
    • м. Южний – 92;

     

    Медичні працівники – 2754

    • м. Одеса – 992,
    • м. Балта – 67,
    • м. Б.-Дністровський – 68,
    • м. Ізмаїл – 154,
    • м. Подільськ – 46,
    • м. Чорноморськ – 50,
    • м. Теплодар – 14,
    • м. Южний – 25;

     Летальність – 1348

    • м. Одеса – 686,
    • м. Балта – 4,
    • м. Б.Дністровський – 52,
    • м. Ізмаїл – 65
    • м. Чорноморськ – 43,
    • м. Подільськ – 9,
    • м. Теплодар – 2,
    • м. Южний – 20;

    Одужали – 74730 особи

    • м. Одеса – 33448,
    • м. Балта – 721,
    • м. Б.-Дністровський – 1148,
    • м. Ізмаїл – 4460,
    • м. Подільськ – 567,
    • м. Чорноморськ – 3390,
    • м. Теплодар – 327,
    • м. Южний – 1644;

    Нагадаємо, станом на ранок 9 лютого на Вінниччині зафіксовано 28 517 випадків інфікування корона вірусом за весь період.

    Теги: Одеса статистика коронавірус
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