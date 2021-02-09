Лікування за рахунок держави! Що мають знати онкохворі про свої права і де їм шукати правди

У 2020 році фінансування державних онкологічних клінік зросло на 70%. Де ці гроші?

«Кожну годину в Україні діагноз «рак» чують 16 людей. Кожного дня 373 людини дізнаються, що попереду – складна боротьба за життя. Я – людина, яка живе з історією раку», – приголомшила аудиторію третього Форуму онкопацієнтів директорка Благодійного фонду Inspiration Family Анна Узлова. Захід пройшов 4 лютого у Всесвітній день боротьби з раком. Ті, кому вдалося здолати цю страшну недугу, ділилися своїми позитивними історіями одужання, розповідали про необхідність реабілітації та психологічної підтримки.

Онлайн-трансляція Форуму на актуальні для онкопацієнтів теми тривала 5 годин, – повний запис можна прослухати тут.

В Україні захворюваність на рак одна з найвищих в Європі. За даними Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ), середній щорічний приріст онкологічної захворюваності в Україні досяг 0,9 %, при цьому темпи зростання серед молоді вищі, ніж серед старшого населення. Причин декілька: низький рівень обізнаності українців щодо профілактики онкологічних захворювань, пізня діагностика, дефіцит коштів на дуже вартісне обстеження та лікування.

«Щороку в Україні реєструється 140 тис. нових онкологічних пацієнтів. На превеликий жаль, третина з них вже має третю-четверту стадію захворювання. На відміну від європейських країн, пропорція співвідношення смертей до кількості тих, хто захворів, в Україні набагато гірша – вона найбільша в Європі. Понад мільйон пацієнтів в Україні живуть з діагнозом «онко», серед них 200 тисяч пацієнтів перебувають в активному лікуванні. Ще 800 тисяч пацієнтів живуть в ремісії – це живий доказ того, що рак лікується, рак – не вирок», – розповів головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко. Провідний онколог запевняє, що завдяки збільшенню державного фінансування, цього року хворі на рак отримають найсучасніше лікування.

Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко (по центру)

«Рак можна лікувати в нашій країні. Абсолютно усі онкологічні центри України підписали договори з Національною службою здоров`я на оплату лікування онкопацієнтів – в 2020 році вони отримали в рази більше фінансування порівняно з 2018-2019 роками. Матеріальна база онкологічних центрів буде покращена», – запевняє Безносенко.

Кожну годину від раку в Україні помирає семеро людей

Не справляються з хворобою здебільшого ті, хто пізно звернувся до лікарів. «Важко повірити, що кожну годину в Україні на рак починає хворіти 16 людей, а семеро – щогодини помирає», – сказав народний депутат Валерій Зуб (голова підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування).

З чим стикається пацієнт, який дізнався про діагноз? «З проблемами правильної діагностики, адекватного і безкоштовного лікування, відсутності ліків, витратних матеріалів та обладнання, відсутності цілодобової медичної допомоги в онкологічних закладах, необґрунтованими відмовами у лікуванні супутньої патології, відсутності програми реабілітації після лікування», – перерахував проблеми Валерій Зуб.

Народний депутат, голова підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Валерій Зуб

Цьогорічний Форум онкопацієнтів був присвячений громадському обговоренню проєкту Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року (далі – Стратегія). Її мета – сповільнити темпи передчасної смертності. Наприкінці 2020 року уряд вперше долучив до робочої групи з написання Стратегії громадські організації онкопацієнтів. «Онкологічні захворювання є пріоритетом для Міністерства охорони здоров’я, ми плануємо покращити надання допомоги нашим онкопацієнтам, тому підтверджуємо пріоритетність цього напрямку своїми діями», – запевнила перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як. За її даними, проєкт Стратегії вже подано на затвердження уряду.

Перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як

Наприкінці січня Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило проєкт постанови Кабінету міністрів «Про затвердження Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року». Нині проєкт Стратегії винесено на громадське обговорення.

Проєкт Стратегії охоплює всі етапи боротьби з раком – від профілактики та скринінгу до реабілітації після лікування. Онкопацієти, які вже пройшли ці драматичні етапи і знають стан онкологічної допомоги «зсередини», також вносять свої пропозиції в цей документ.

«Кожен, хто зіштовхнувся з раком, має знати, як його перемогти»

Щоб змусити владу прислухатися до голосу пацієнтів, ще у 2017 році був заснований благодійний Фонд Inspiration Family. Ініціатором його створення була Анна Узлова разом з такими ж, як і вона, п`ятьма переможницями у битві за життя. З того часу ці люди почали налагоджувати взаємодію між пацієнтами, лікарями, громадськими організаціями та владою. Пацієнти об`єднали зусилля аби разом протистояти у боротьбі з тяжким недугом.

«Кількість хворих на рак в Україні зросла у 35 разів за 10 років. В Україні зареєстровано близько 1,2 млн онкохворих. Якщо порівнювати, 10 років тому кількість онкохворих була в 35 разів меншою. Станом на сьогодні кожен четвертий чоловік та кожна шоста жінка можуть захворіти на рак. Якщо брати статистику ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров`я — «Главком»), то до 2030 року, якщо світ не зміниться, кожна друга людина буде хворіти на рак», – повідомив в ефірі «Українського радіо» онкохірург вищої категорії Сергій Кулик ще в 2019 році.

За свіжими даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні є понад мільйон онкохворих, тобто 381 випадок на 100 тис осіб. Щорічно близько 65 тисяч осіб помирають від раку, а ще 140 тисяч дізнаються про свою хворобу. Показник захворюваності на злоякісні новоутворення у дітей – близько 15 дітей на 100 тис дитячого населення. В порівнянні з Європою, в Україні дитяча смертність перевищує таку ж в Європі в 2,5 раза. Щорічно у нашій державі рак вперше діагностують у майже однієї тисячі дітей.

Кінцева мета національної Стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року – знизити рівень онкологічної захворюваності та смертності з допомогою ранньої діагностики, покращення якості життя пацієнтів та забезпечення фінансового захисту пацієнтів від збіднення, адже хворі змушені витрачати на лікування величезні суми – часто вони сягаюсь декількох сотень тисяч гривень. І далеко не кожній сім`ї вдається назбирати таку суму, а якщо цю хворобу не лікувати, однозначно кінець буде драматичним.

Реалізувати Стратегію планується за державні кошти, але в проєкті документу не визначено необхідні обсяги фінансування пов’язаних з нею програм. Там лише згадується про необхідність «забезпечення ефективного розподілу ресурсів між відповідальними виконавцями та закладами, що реалізують завдання, визначені Національною стратегією». Треба віддати належне, що не чекаючи затвердження Стратегії, в 2020 році бюджетне фінансування медичних онкоцентрів досягло рекордного рівня порівняно з минулими роками. Але пацієнтам все одно доводилося платити величезні суми за лікування.

Кожну годину в Україні на рак починає хворіти 16 людей, а семеро – щогодини помирає

Фінансування зросло, але й корупція не відступила

З метою покращення доступу пацієнтів до медичних послуг та зниження рівня катастрофічних витрат на медичну допомогу, в 2020 році фінансування 118 закладів онкологічного профілю з державного бюджету зросло на 70%. Відповідно до Програми медичних гарантій, яка запрацювала з 1 квітня 2020 року, заклади онкологічного профілю в 2020 році отримали від Національної служби здоров`я України (НСЗУ) понад 4 млрд грн за надання послуг онкохворим.

«Також Національною службою здоров`я було запропоновано шість пакетів пріоритетних послуг на амбулаторному етапі для раннього виявлення онкологічних захворювань - це п’ять ендоскопічних послуг і послуга з мамографії – за цим пакетом НСЗУ у 2020 році виплатила медичним закладам, які уклали договори з Національною службою, 128 млн грн», – повідомив на Форумі онкопацієнтів очільник відомства Андрій Віленський. За його даними, Програма медичних гарантій на 2021 рік запрацює з 1 квітня: вона передбачає додаткове фінансування нового розширеного пакету послуг на лікування онкогематологічних захворювань.

Але чи то виділених з бюджету коштів бракує, чи корупція нищить цей позитив, але часто хворим таки доводиться лікуватися за власний кошт. «На жаль, сьогодні є багато випадків, коли пацієнти змушені платити за надані послуги з власної кишені. Ми закликаємо пацієнтів і громадські організації, які стикаються з такими випадками, інформувати Національну службу здоров`я і тоді разом ми зможемо забезпечити доступ пацієнтів до якісних безоплатних медичних послуг», – закликав Андрій Віленський.

Існування корупції в охороні здоров`я «Главкому» підтвердив і головний лікар Інституту раку Андрій Безносенко: «Проблема корупції в охороні здоров`я, на жаль, зумовлена відсутністю системних змін в цій галузі. Коли медицина, і, зокрема, онкологія фінансується за залишковим принципом і наші пацієнти вимушені протягом останніх 20 років покривати лікування власним коштом , то, на жаль, відбуваються ті речі, які не мають права бути. Все, що здійснюється поза законом, має розслідуватися правоохоронними органами і винні мають відповідати».

Доречно нагадати минулорічний шокуючий корупційний скандал в Інституті раку. Після нього, у березні 2020 року, на Андрія Безносенка та його заступника Анатолія Шудрака напали й жорстоко побили – вони самі пов`язали причину нападу з тим, що публічно викривали корупцію та зловживання із закупівлею обладнання. І лише через 10 місяців Київська міська прокуратура звинуватила працівника інституту в розкраданні ліків та обладнання для операцій вартістю понад 10 млн грн. Але ані прокуратура, ані поліція не називає посаду чи прізвище зловмисника. Фігуранту провадження може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Також слідчі перевіряють можливу причетність до розкрадання й інших службових осіб Інституту.

«Медичні заклади повертають по 30 тис грн і навіть більші суми, неправомірно стягнуті з пацієнтів»

Андрій Віленський

Глава Національної служби здоров`я

Скільки коштів передбачено в бюджеті цього року на лікування онкохворих?

На перші три місяці 2021 року продовжено дію договорів Національної служби здоров`я з онкоцентрами, які діють з 1 квітня 2020 року. За цими договорами онкологічним закладам заплановано виплатити 4,27 млрд грн. Фінансування онкологічних закладів у 2020 році збільшилося на 70%, тому що були запроваджені такі тарифи, які наближають вартість медичної допомоги до того рівня, який, власне, повинен бути.

Наше основне завдання – зменшити ризики катастрофічних витрат пацієнтів при наданні їм онкологічної допомоги. Адже не секрет, що пацієнти у більшості випадків самі сплачують за надані у медичних закладах послуги.

На 2021 рік ми надали пропозицію уряду на виділення коштів на надання допомоги онкохворим на суму понад 5 млрд грн.

Також є пріоритетні послуги на амбулаторному етапі: запроваджені пакети діагностики – це п’ять видів ендоскопічних досліджень і мамографій. За цими пакетами НСЗУ вже виплатила за договорами 2020 року, які продовжені на три місяці 2021 року, – 128,5 млн грн.

Чи здійснює контроль НСЗУ за коштами, які були перераховані лікарням?

Звичайно. У нас, як у державного органу влади, є функція моніторингу виконання умов договору з медзакладами. Моніторинг здійснюється на підставі наданих звітів про діяльність медичних закладів, тобто про їхні доходи і витрати. Кожні три місяці медичні заклади повинні нам звітувати про те, що вони зробили та як витрачали виділені кошти.

Крім того, ми отримуємо заяви і скарги від пацієнтів про те, що в тому чи іншому закладі медичної допомоги надаються платні послуги там, де повинна бути безоплатна допомога в межах Програми медичних гарантій.

Тому НСЗУ здійснює моніторингові візити в заклади, пропонує їм повернути кошти там, де вони неправомірно стягнули з пацієнтів. І зараз стає все більше випадків, коли кошти повертаються пацієнтам. Ми знаємо, що пацієнтам повертали 30 тис грн і навіть більші суми. І ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямку, тому що наша основна мета – зменшити ризики для пацієнтів, коли вони несуть катастрофічні витрати для себе, для своєї родини при лікуванні онкологічних захворювань.

В поле зору «Главкому» потрапила історія лікування жінки у Баришівській лікарні на Київщині, що була перепрофільована для коронавірусних хворих. Хворій відразу ж сказали купити ліки в аптеці лікарні за власні кошти. Чи правомірно це, адже ви повідомляли, що НСЗУ виділяє на лікування одного коронавірусного пацієнта в інфекційному відділенні 45 тис. грн?

Ми розуміємо, що такі приклади є. І ми просимо пацієнтів, їх родичів активно повідомляти нас, адже у нас є інструменти впливу і ми можемо змушувати заклади надавати допомогу безоплатно – там, де це передбачено. Але є звичка керівників закладів, є звичка лікарів брати гроші з пацієнтів. Я не думаю, що ми зможемо дуже швидко позбутися цього, але спільна робота пацієнтів, НСЗУ, пацієнтських організацій, вона може привести до позитивного результату.

Якщо ми говоримо про ковідний пакет – там грошей виділяється абсолютно достатньо для того, щоб і лікар отримав належну заробітну плату – з надбавкою 300%, і лікарня була забезпечена потрібними ліками.

Наталка Прудка, «Главком»