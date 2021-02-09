Лікування за рахунок держави! Що мають знати онкохворі про свої права і де їм шукати правди
Понад мільйон українців живуть з діагнозом «онко», 200 тис. з них перебувають в активному лікуванні
У 2020 році фінансування державних онкологічних клінік зросло на 70%. Де ці гроші?
«Кожну годину в Україні діагноз «рак» чують 16 людей. Кожного дня 373 людини дізнаються, що попереду – складна боротьба за життя. Я – людина, яка живе з історією раку», – приголомшила аудиторію третього Форуму онкопацієнтів директорка Благодійного фонду Inspiration Family Анна Узлова. Захід пройшов 4 лютого у Всесвітній день боротьби з раком. Ті, кому вдалося здолати цю страшну недугу, ділилися своїми позитивними історіями одужання, розповідали про необхідність реабілітації та психологічної підтримки.
Онлайн-трансляція Форуму на актуальні для онкопацієнтів теми тривала 5 годин, – повний запис можна прослухати тут.
В Україні захворюваність на рак одна з найвищих в Європі. За даними Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ), середній щорічний приріст онкологічної захворюваності в Україні досяг 0,9 %, при цьому темпи зростання серед молоді вищі, ніж серед старшого населення. Причин декілька: низький рівень обізнаності українців щодо профілактики онкологічних захворювань, пізня діагностика, дефіцит коштів на дуже вартісне обстеження та лікування.
«Щороку в Україні реєструється 140 тис. нових онкологічних пацієнтів. На превеликий жаль, третина з них вже має третю-четверту стадію захворювання. На відміну від європейських країн, пропорція співвідношення смертей до кількості тих, хто захворів, в Україні набагато гірша – вона найбільша в Європі. Понад мільйон пацієнтів в Україні живуть з діагнозом «онко», серед них 200 тисяч пацієнтів перебувають в активному лікуванні. Ще 800 тисяч пацієнтів живуть в ремісії – це живий доказ того, що рак лікується, рак – не вирок», – розповів головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко. Провідний онколог запевняє, що завдяки збільшенню державного фінансування, цього року хворі на рак отримають найсучасніше лікування.
«Рак можна лікувати в нашій країні. Абсолютно усі онкологічні центри України підписали договори з Національною службою здоров`я на оплату лікування онкопацієнтів – в 2020 році вони отримали в рази більше фінансування порівняно з 2018-2019 роками. Матеріальна база онкологічних центрів буде покращена», – запевняє Безносенко.
Кожну годину від раку в Україні помирає семеро людей
Не справляються з хворобою здебільшого ті, хто пізно звернувся до лікарів. «Важко повірити, що кожну годину в Україні на рак починає хворіти 16 людей, а семеро – щогодини помирає», – сказав народний депутат Валерій Зуб (голова підкомітету з питань профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування).
З чим стикається пацієнт, який дізнався про діагноз? «З проблемами правильної діагностики, адекватного і безкоштовного лікування, відсутності ліків, витратних матеріалів та обладнання, відсутності цілодобової медичної допомоги в онкологічних закладах, необґрунтованими відмовами у лікуванні супутньої патології, відсутності програми реабілітації після лікування», – перерахував проблеми Валерій Зуб.
Цьогорічний Форум онкопацієнтів був присвячений громадському обговоренню проєкту Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року (далі – Стратегія). Її мета – сповільнити темпи передчасної смертності. Наприкінці 2020 року уряд вперше долучив до робочої групи з написання Стратегії громадські організації онкопацієнтів. «Онкологічні захворювання є пріоритетом для Міністерства охорони здоров’я, ми плануємо покращити надання допомоги нашим онкопацієнтам, тому підтверджуємо пріоритетність цього напрямку своїми діями», – запевнила перша заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як. За її даними, проєкт Стратегії вже подано на затвердження уряду.
Проєкт Стратегії охоплює всі етапи боротьби з раком – від профілактики та скринінгу до реабілітації після лікування. Онкопацієти, які вже пройшли ці драматичні етапи і знають стан онкологічної допомоги «зсередини», також вносять свої пропозиції в цей документ.
«Кожен, хто зіштовхнувся з раком, має знати, як його перемогти»
Щоб змусити владу прислухатися до голосу пацієнтів, ще у 2017 році був заснований благодійний Фонд Inspiration Family. Ініціатором його створення була Анна Узлова разом з такими ж, як і вона, п`ятьма переможницями у битві за життя. З того часу ці люди почали налагоджувати взаємодію між пацієнтами, лікарями, громадськими організаціями та владою. Пацієнти об`єднали зусилля аби разом протистояти у боротьбі з тяжким недугом.
«Кількість хворих на рак в Україні зросла у 35 разів за 10 років. В Україні зареєстровано близько 1,2 млн онкохворих. Якщо порівнювати, 10 років тому кількість онкохворих була в 35 разів меншою. Станом на сьогодні кожен четвертий чоловік та кожна шоста жінка можуть захворіти на рак. Якщо брати статистику ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров`я — «Главком»), то до 2030 року, якщо світ не зміниться, кожна друга людина буде хворіти на рак», – повідомив в ефірі «Українського радіо» онкохірург вищої категорії Сергій Кулик ще в 2019 році.
За свіжими даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні є понад мільйон онкохворих, тобто 381 випадок на 100 тис осіб. Щорічно близько 65 тисяч осіб помирають від раку, а ще 140 тисяч дізнаються про свою хворобу.
Показник захворюваності на злоякісні новоутворення у дітей – близько 15 дітей на 100 тис дитячого населення. В порівнянні з Європою, в Україні дитяча смертність перевищує таку ж в Європі в 2,5 раза. Щорічно у нашій державі рак вперше діагностують у майже однієї тисячі дітей.
Кінцева мета національної Стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року – знизити рівень онкологічної захворюваності та смертності з допомогою ранньої діагностики, покращення якості життя пацієнтів та забезпечення фінансового захисту пацієнтів від збіднення, адже хворі змушені витрачати на лікування величезні суми – часто вони сягаюсь декількох сотень тисяч гривень. І далеко не кожній сім`ї вдається назбирати таку суму, а якщо цю хворобу не лікувати, однозначно кінець буде драматичним.
Реалізувати Стратегію планується за державні кошти, але в проєкті документу не визначено необхідні обсяги фінансування пов’язаних з нею програм. Там лише згадується про необхідність «забезпечення ефективного розподілу ресурсів між відповідальними виконавцями та закладами, що реалізують завдання, визначені Національною стратегією». Треба віддати належне, що не чекаючи затвердження Стратегії, в 2020 році бюджетне фінансування медичних онкоцентрів досягло рекордного рівня порівняно з минулими роками. Але пацієнтам все одно доводилося платити величезні суми за лікування.
Фінансування зросло, але й корупція не відступила
З метою покращення доступу пацієнтів до медичних послуг та зниження рівня катастрофічних витрат на медичну допомогу, в 2020 році фінансування 118 закладів онкологічного профілю з державного бюджету зросло на 70%. Відповідно до Програми медичних гарантій, яка запрацювала з 1 квітня 2020 року, заклади онкологічного профілю в 2020 році отримали від Національної служби здоров`я України (НСЗУ) понад 4 млрд грн за надання послуг онкохворим.
«Також Національною службою здоров`я було запропоновано шість пакетів пріоритетних послуг на амбулаторному етапі для раннього виявлення онкологічних захворювань - це п’ять ендоскопічних послуг і послуга з мамографії – за цим пакетом НСЗУ у 2020 році виплатила медичним закладам, які уклали договори з Національною службою, 128 млн грн», – повідомив на Форумі онкопацієнтів очільник відомства Андрій Віленський. За його даними, Програма медичних гарантій на 2021 рік запрацює з 1 квітня: вона передбачає додаткове фінансування нового розширеного пакету послуг на лікування онкогематологічних захворювань.
Але чи то виділених з бюджету коштів бракує, чи корупція нищить цей позитив, але часто хворим таки доводиться лікуватися за власний кошт. «На жаль, сьогодні є багато випадків, коли пацієнти змушені платити за надані послуги з власної кишені. Ми закликаємо пацієнтів і громадські організації, які стикаються з такими випадками, інформувати Національну службу здоров`я і тоді разом ми зможемо забезпечити доступ пацієнтів до якісних безоплатних медичних послуг», – закликав Андрій Віленський.
Існування корупції в охороні здоров`я «Главкому» підтвердив і головний лікар Інституту раку Андрій Безносенко: «Проблема корупції в охороні здоров`я, на жаль, зумовлена відсутністю системних змін в цій галузі. Коли медицина, і, зокрема, онкологія фінансується за залишковим принципом і наші пацієнти вимушені протягом останніх 20 років покривати лікування власним коштом , то, на жаль, відбуваються ті речі, які не мають права бути. Все, що здійснюється поза законом, має розслідуватися правоохоронними органами і винні мають відповідати».
«Медичні заклади повертають по 30 тис грн і навіть більші суми, неправомірно стягнуті з пацієнтів»
Андрій Віленський
Глава Національної служби здоров`я
Скільки коштів передбачено в бюджеті цього року на лікування онкохворих?
На перші три місяці 2021 року продовжено дію договорів Національної служби здоров`я з онкоцентрами, які діють з 1 квітня 2020 року. За цими договорами онкологічним закладам заплановано виплатити 4,27 млрд грн. Фінансування онкологічних закладів у 2020 році збільшилося на 70%, тому що були запроваджені такі тарифи, які наближають вартість медичної допомоги до того рівня, який, власне, повинен бути.
Наше основне завдання – зменшити ризики катастрофічних витрат пацієнтів при наданні їм онкологічної допомоги. Адже не секрет, що пацієнти у більшості випадків самі сплачують за надані у медичних закладах послуги.
На 2021 рік ми надали пропозицію уряду на виділення коштів на надання допомоги онкохворим на суму понад 5 млрд грн.
Також є пріоритетні послуги на амбулаторному етапі: запроваджені пакети діагностики – це п’ять видів ендоскопічних досліджень і мамографій. За цими пакетами НСЗУ вже виплатила за договорами 2020 року, які продовжені на три місяці 2021 року, – 128,5 млн грн.
Чи здійснює контроль НСЗУ за коштами, які були перераховані лікарням?
Звичайно. У нас, як у державного органу влади, є функція моніторингу виконання умов договору з медзакладами. Моніторинг здійснюється на підставі наданих звітів про діяльність медичних закладів, тобто про їхні доходи і витрати. Кожні три місяці медичні заклади повинні нам звітувати про те, що вони зробили та як витрачали виділені кошти.
Крім того, ми отримуємо заяви і скарги від пацієнтів про те, що в тому чи іншому закладі медичної допомоги надаються платні послуги там, де повинна бути безоплатна допомога в межах Програми медичних гарантій.
Тому НСЗУ здійснює моніторингові візити в заклади, пропонує їм повернути кошти там, де вони неправомірно стягнули з пацієнтів. І зараз стає все більше випадків, коли кошти повертаються пацієнтам. Ми знаємо, що пацієнтам повертали 30 тис грн і навіть більші суми. І ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямку, тому що наша основна мета – зменшити ризики для пацієнтів, коли вони несуть катастрофічні витрати для себе, для своєї родини при лікуванні онкологічних захворювань.
В поле зору «Главкому» потрапила історія лікування жінки у Баришівській лікарні на Київщині, що була перепрофільована для коронавірусних хворих. Хворій відразу ж сказали купити ліки в аптеці лікарні за власні кошти. Чи правомірно це, адже ви повідомляли, що НСЗУ виділяє на лікування одного коронавірусного пацієнта в інфекційному відділенні 45 тис. грн?
Ми розуміємо, що такі приклади є. І ми просимо пацієнтів, їх родичів активно повідомляти нас, адже у нас є інструменти впливу і ми можемо змушувати заклади надавати допомогу безоплатно – там, де це передбачено. Але є звичка керівників закладів, є звичка лікарів брати гроші з пацієнтів. Я не думаю, що ми зможемо дуже швидко позбутися цього, але спільна робота пацієнтів, НСЗУ, пацієнтських організацій, вона може привести до позитивного результату.
Якщо ми говоримо про ковідний пакет – там грошей виділяється абсолютно достатньо для того, щоб і лікар отримав належну заробітну плату – з надбавкою 300%, і лікарня була забезпечена потрібними ліками.
Наталка Прудка, «Главком»