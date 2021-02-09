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    Одужала і відсвяткує 117-річчя. Найстарша мешканка Європи вилікувалася від коронавірусу

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    <p>Сестра Андре, в миру Люсіль Рандон&nbsp;11 лютого відзначить 117-річчя</p> - Одужала і відсвяткує 117-річчя. Найстарша мешканка Європи вилікувалася від коронавірусу

    Сестра Андре, в миру Люсіль Рандон 11 лютого відзначить 117-річчя

    Фото: VLP

    Французька черниця перенесла хворобу безсимптомно

    Найстарша мешканка Франції та Європи французька черниця сестра Андре, в миру Люсіль Рандон, перед своїм 117-річчям перехворіла на коронавірус. Захворювання у Рандон протікало безсимптомно, повідомляє видання Var-Matin.

    У сестри Андре, яка мешкає в будинку для людей похилого віку в Тулоні, Covid-19 був виявлений 16 січня. Жінку відправили на самоізоляцію. Самотність, за її словами, вона перенесла важко.

    При цьому, як розповіли в адміністрації соціального закладу, Рандон не показувала «страху перед хворобою», однак «переживала за інших мешканців».

    Люсіль Рандон народилася 11 лютого 1904 року. У молодості вона була гувернанткою, працювала в госпіталі. Пізніше жінка стала черницею і прийняла ім'я сестра Андре.

    Тим часом Франція готується до нового локдауну через британський штам вірусуЗа даними Департаменту охорони здоров'я Франції, в цілому з початку пандемії в країні виявлено 3,3 млн випадків зараження, померли 78 794 людини.

    Між іншим, напередодні Папа Римський уперше призначив жінку заступницею секретаря Синоду. Нею стала француженка Наталі Бекварт. 

    Крім того, у січні 2021 року року Папа змінив церковний закон. Тепер жінки можуть брати активнішу участь у богослужіннях: прислужувати біля вівтаря, читати священні тексти на літургіях і роздавати причастя.

     

    Теги: здоров'я церква Франція релігія хвороби жінка коронавірус
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