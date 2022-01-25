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    Медики назвали п'ять симптомів «Омікрону» у вакцинованих від коронавірусу

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    Названо п'ять симптомів &laquo;Омікрону&raquo; у вакцинованих від коронавірусу - Медики назвали п'ять симптомів «Омікрону» у вакцинованих від коронавірусу
    Названо п'ять симптомів «Омікрону» у вакцинованих від коронавірусу
    фото: Depositphotos

    «Омікрон» викликає у щеплених симптоми, схожі на застуду

    Британський епідеміолог професор Тім Спектор у своїй статті для The Conversation написав, що у вакцинованих від коронавірусу при зараженні штамом «Омікрон» проявляються п'ять симптомів.

    За його словами, цей варіант Covid-19 викликає симптоми, які схожі на звичайну застуду. Серед них – нежить, чхання, втома, головний біль і біль у горлі.

    При цьому, як зазначив фахівець, лише половина інфікованих «Омікроном» відчували такі поширені симптоми хвороби, як кашель, підвищена температура та відсутність нюху.

    «Омікрон» викликає симптоми, які більше схожі на звичайну застуду, особливо у людей, які були вакциновані», – сказав Спектор.

    Раніше комісар Департаменту охорони здоров'я Чикаго Еллісон Арваді заявила, що на зараження штамом коронавірусу «Омікрон» до отримання позитивного тесту на Covid-19 може вказувати біль у горлі.

    До слова, глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон».

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    Теги: хвороби ВООЗ коронавірус
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    Медики назвали п'ять симптомів «Омікрону» у вакцинованих від коронавірусу