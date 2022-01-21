Івано-Франківщина – епіцентр «Омікрона». Інтерв'ю з директором «ковідної» лікарні

Тарас Масляк: Невакцинованим я би не давав державне лікування

Кілька днів поспіль на Івано-Франківщині фіксуються рекордні темпи приросту захворювання на коронавірус. Зокрема, лише за 19 січня в регіоні зареєстровано 2777 випадків за добу, що є рекордом за весь час пандемії. Міністр Віктор Ляшко зазначив, що гостра негативна динаміка також спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях, але «найбільш ускладнена епідситуація в Івано-Франківській області».

Однією з лікарень, визначених для боротьби з Covid-19, є Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня. В інтерв’ю «Главкому» її директор Тарас Масляк назвав головну причину нинішнього спалаху інфекції у західноукраїнських областях, розповів про симптоми, складність протікання хвороби цієї зими і назвав штам вірусу, який циркулює в регіоні.

Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня (Фото: Укрінформ)

«Вся Західна Україна активно святкувала Новий рік і Різдво»

Івано-Франківщина, як і навесні 2020-го, знову серед лідерів за темпами розповсюдження коронавірусу. Які причини цього разу?

Є людський фактор. Мабуть, Івано-Франківська область, як і вся Західна Україна, активніше святкували Новий рік і Різдво. Я вважаю, що це (розповсюдження хвороби) сталося через родинне зближення одне з одним: люди ходили в гості, колядували багато. Було багато контактів, все воно і призвело до спалаху. Це життя.

Яка кількість хворих на коронавірус у вашій лікарні, яка нині завантаженість?

Завантаженість на 50%. У нас розгорнуто 200 ліжок, зараз маємо 112 хворих на Covid-19. Зараз пацієнти значно легше переносять хворобу, ніж раніше, коли циркулював інший штам. В основному ураженими є верхні дихальні шляхи, спостерігається першіння в горлі, температура висока тримається один чи два дні у тих, які не мають супутніх захворювань, легеневих патологій. Значна менша кількість важких хворих. У нас в реанімації, визначеній для інфекційних хворих, зайнято чотири ліжка з 12. Їхню кількість можемо розширити до 16. Раніше було таке, що усі реанімаційні ліжка були зайняті. 19 січня до нас поступило 12 хворих, ще 30 хворим, які до нас звернулися, було призначене лікування на дому.

Чи є хтось підключений до апарату штучної вентиляції легень?

На сьогодні таких людей немає. Два тижні вже як немає таких хворих. Більшість хворих у стаціонарі мають середню тяжкість перебігу коронавірусної хвороби. Важка форма у тих, хто має цукровий діабет, легеневі захворювання, або в тих, хто запустив коронавірус, не лікував вчасно.

Хворі – переважно літні люди?

Після новорічних і релігійних свят звертаються до нас здебільшого молоді люди до 45 років. Раніше зверталися здебільшого люди похилого віку, які не вакциновані.

Тарас Масляк: Невакцинованим я би не давав державне лікування

80% в лікарні – невакциновані

Скільки з тих, хто перебуває в стаціонарі вакциновані?

80% не вакциновані. Решта або один раз, або двічі вакциновані. У них значно легший перебіг хвороби. Зараз я не висловлююся «за» чи «проти» вакцинації. Просто кажу так, як є.

Який штам вірусу циркулює у вас в області, яким інфіковані більшість пацієнтів?

Днями повідомлялося, що на Франківщині циркулює «омікрон». Я вважаю, що це звичайний Covid-19. У всіх штамів подібні симптоми. Хіба що «омікрон» переноситься легше за попередні штами, які були поширені раніше. Зрозуміти, що у нас ходить «Омікрон» можна за легкістю протікання хвороби.

Нещодавно ВООЗ назвав нові симптоми штаму «Омікрон»: діарея і блювота. Чи спостерігаєте ви ці симптоми у ваших пацієнтів?

Рідко це спостерігаємо. За «Омікрона» не завжди, але також буває пропадає смак і нюх.

Які суттєві відмінності ви би назвали, порівнюючи початок пандемії Covid-19 в Україні навесні 2020-го у порівнянні з першими тижнями 2022 року?

Зараз ми всі розуміємо, що з цією проблемою нам доведеться жити і правильно до цього ставитися, оберігати себе. Адже з вірусом можемо стикнутися і ми, і наші родичі, друзі. Тобто ця хвороба так само може статися, як і звичайних грип. Є важкі форми, особливо у людей похилого віку і в тих, хто має супутні захворювання. Якщо порівнювати з тим періодом, коли все тільки починалося, то зараз можу сказати, що ми адаптувалися, звикли і розуміємо, що з цим маємо жити.

Чи багато лікарів у вашій лікарні захворіли на коронавірус у цю нову хвилю?

Мабуть, різдвяні і новорічні свята спровокували те, що частина працівників захворіли, може не третина, але близько до того. Зі свят вони вийшли на роботу, два дні пропрацювали і пішли на лікарняні. На мою думку, це саме «Омікрон», бо вони мають легкий перебіг захворювання, лікуються вдома. Думаю, днів п’ять і знову зможуть виходити на роботу.

Чи всі лікарі вашої лікарні вакциновані?

99% вакциновано. Є кілька, які за певними причинами не вакциновані.

У минулі періоди держава виплачувала 300% від зарплати медикам, залученим для боротьби з коронавірусною хворобою. Чи зараз є ці доплати?

Не знаю, як буде зараз, але свої обіцянки щодо виплат влада дотримувалася дотепер.

Якщо медики визнають, що коронавірус, як і грип, вже нікуди не дінеться, то, можливо, варто переглянути обов’язковість носіння для медиків спеціальних костюмів, у яких складно працювати? Наскільки вони ефективні і необхідні?

Для всіх є вимоги мити руки, використовувати засоби індивідуального захисту, міняти маски, дбати про те, аби на одязі не переносити вірус. Якщо ми були в одному приміщенні з інфекційним хворим, то маємо помити ротову порожнину, поміняти маску, поміняти шапочку чи хустинку, щоби не переносити вірус. Маємо берегти не тільки себе, а й своїх рідних. Якщо від вірусу захищає маска і рукавички, то і костюми. Тому що вони захищають від вірусу власний одяг.

Протокол лікування, враховуючи зміни штаму коронавірусу, зазнав змін?

Він змінюється не тільки в Україні, а й у світі. Ми за цим спостерігаємо, аналізуємо. То додають імунні препарати, то скасовують антибіотики, то додають вітамінотерапію.

Чи вистачає грошей, аби лікарня закуповувала ліки, передбачені протоколом?

Того, що виділяє держава і уряд для «ковідних» пацієнтів, достатньо.

Але є чимало випадків, коли люди з Covid-19, які мають до того ж супутні хвороби, змушені за власні кошти купувати собі ліки, оскільки держава не всім забезпечує.

Я перепрошую. Моя думка така: невакцинованим я би не давав державне лікування…

Якщо розбиратися, чому в тому чи іншому випадку люди не отримали лікування, то на те є свої причини. Десь не вчасно хворим видали ліки, таке теж може бути.

Михайло Глуховський, «Главком»