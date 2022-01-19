ВООЗ зробив заяву щодо небезпеки «Омікрону»

Розповідь про те, що це нешкідливе захворювання, вводить в оману

Новий штам не треба недооцінювати – Гебрейсус

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус закликав переосмислити небезпеку штаму коронавірусу «Омікрон». За його словами, люди помиляються, коли вважаю цей штам менш небезпечним. Про це повідомляє ORF.at.

За його словами, «Омікрон» також призводить до важкої форми захворювання, а в деяких випадках і до смертей. Люди недооцінюють небезпеку цього штаму коронавірусу і його роль у пандемії.

«Не помиляйтеся, «Омікрон» призводить до госпіталізації й смерті, і навіть менш важкі випадки заповнюють медичні установи... «Омікрон» може бути в середньому менш важким, але розповідь про те, що це нешкідливе захворювання, вводить в оману (...) і забирає більше життів», – сказав глава ВООЗ.

Гебрейсус також заявив, що пандемія ще не закінчилася. А через сильну заразність «Омікрона» ймовірно виникнення інших штамів коронавірусу.

Нагадаємо, Європі загрожує затяжна «твіндемія».

Раніше ВООЗ повідомив про важливі зміни, що відбулися з коронавірусом.

До слова, науковці повідомили вісім важливих фактів про «Омікрон».

Читайте також: