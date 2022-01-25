Медики назвали третю за поширеністю причину смерті у світі

Найпоширенішими причинами смерті є інсульт та захворювання серця

За оцінками вчених, стійкість бактерій до антибіотиків стала третьою причиною смерті. Відповідна стаття була опублікована у The Lancet.

Винахід антибіотиків дозволив людям лікувати багато захворювань, зокрема інфекції шкіри, кишечника та інші. Однак бактерії можуть виробляти стійкість до протимікробних препаратів, через що ефективність лікування падає або антибіотик доводиться змінювати на інший.

«Нові дані дозволили судити про справжній масштаб стійкості до антибіотиків у всьому світі, і це чіткий сигнал, що з такою загрозою треба щось робити», – каже Кріс Мюррей, один із авторів дослідження з Вашингтонського університету.

Дослідники проаналізували дані про зараження 471 млн людей по всьому світу 23 видами бактерій, включаючи кишкову паличку, пневмокок та золотистий стафілокок. Вчені змоделювали різні сценарії перебігу захворювань і з'ясували, що, згідно з їхньою статистичною моделлю, за 2019 рік мали померти близько 4,95 млн людей, яким не допомогли антибіотики.

Найпоширенішими причинами смерті є лише інсульт та захворювання серця. Основна частка цих смертей, за оцінкою вчених, припадає на Африку на південь від Сахари, Південну Азію та Латинську Америку.

Автори вважають, що зростання стійкості до антибіотиків є глобальною проблемою, і у зв'язку з цим необхідно розвивати інші методи боротьби з інфекціями, включаючи дотримання санітарних норм, покращення діагностики, розумніше використання антибіотиків та інші. Крім того, необхідно розробляти нові препарати, до яких у бактерій імунітету поки що немає.

До слова, названо найпоширеніші причини смертності за минулий рік в Україні – найбільше людей померло від захворювань системи кровообігу, зокрема, ішемічної хвороби серця, а також Covid-19.