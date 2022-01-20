Глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон»

Новий варіант коронавірусу має значно коротший за «Дельту» інкубаційний період

Штам «Омікрон» дедалі частіше виявляється серед підтверджених випадків захворювання на Covid-19 в Україні, однак про домінування саме цього штаму говорити зарано. Про особливості «Омікрону» міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розказав сьогодні, 20 січня, під час брифінгу з журналістами, інформує пресслужба МОЗ.

«Зокрема, цей варіант («Омікрон», – ред.) коронавірусу має значно коротший інкубаційний період. За попередніми даними, він становить від двох до п’яти днів», – сказав очільник МОЗ.

Крім того, він назвав наступні відмінності:

«Омікрон» передається в сім разів швидше, ніж «Дельта»;

інфікована людина може бути заразною вже у першу добу після захворювання;

у разі інфікування «Омікроном» значно частіше виникає біль у горлі (53% випадків, у порівнянні з 34% для «Дельти»), хоча, згідно з зауваженнями авторів проведених досліджень, цей симптом не можна вважати специфічним саме для «Омікрону»;

діти частіше інфікуються штамом «Омікрон», ніж попередніми штамами.

Серед інших симптомів у заражених «Омікроном» найчастіше можуть спостерігатися такі симптоми: нежить (73%), головний біль (67,5%), втома (63,5), чхання (60%), біль у горлі (59,6%).

«Попри те, що симптоми «Омікрону» можуть нагадувати застуду та здаватися несерйозними, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки», – наголосили у МОЗ.

Сьогодні також Ляшко оголосив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу.

Зазначимо, «помаранчева» зона карантину стрімко розширюється. На Прикарпатті за минулу добу захворіли 2777 осіб. Це антирекорд з початку пандемії.

Також штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом із «Дельтою». Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.

Як відомо, вперше з листопада 2021 року за добу в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.

Також повідомлялося, що уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки.

Ще 19 січня Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer.