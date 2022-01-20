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    Глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон»

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    &laquo;Омікрон&raquo; передається швидше попередніх штамів - Глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон»
    «Омікрон» передається швидше попередніх штамів
    фото з відкритих джерел

    Новий варіант коронавірусу має значно коротший за «Дельту» інкубаційний період

    Штам «Омікрон» дедалі частіше виявляється серед підтверджених випадків захворювання на Covid-19 в Україні, однак про домінування саме цього штаму говорити зарано. Про особливості «Омікрону» міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розказав сьогодні, 20 січня, під час брифінгу з журналістами, інформує пресслужба МОЗ.

    «Зокрема, цей варіант («Омікрон», – ред.) коронавірусу має значно коротший інкубаційний період. За попередніми даними, він становить від двох до п’яти днів», – сказав очільник МОЗ.

    Крім того, він назвав наступні відмінності:

    • «Омікрон» передається в сім разів швидше, ніж «Дельта»;
    • інфікована людина може бути заразною вже у першу добу після захворювання;
    • у разі інфікування «Омікроном» значно частіше виникає біль у горлі (53% випадків, у порівнянні з 34% для «Дельти»), хоча, згідно з зауваженнями авторів проведених досліджень, цей симптом не можна вважати специфічним саме для «Омікрону»;
    • діти частіше інфікуються штамом «Омікрон», ніж попередніми штамами.

    Серед інших симптомів у заражених «Омікроном» найчастіше можуть спостерігатися такі симптоми: нежить (73%), головний біль (67,5%), втома (63,5), чхання (60%), біль у горлі (59,6%).

    «Попри те, що симптоми «Омікрону» можуть нагадувати застуду та здаватися несерйозними, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки», – наголосили у МОЗ.

    Сьогодні також Ляшко оголосив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу.

    Зазначимо, «помаранчева» зона карантину стрімко розширюється. На Прикарпатті за минулу добу захворіли 2777 осіб. Це антирекорд з початку пандемії.

    Також штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом із «Дельтою». Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.

    Як відомо, вперше з листопада 2021 року за добу в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.

    Також повідомлялося, що уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки.

    Ще 19 січня Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр діти медицина коронавірус Віктор Ляшко
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    Глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон»