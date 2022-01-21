Чи готова Україна до хвилі «Омікрона»?

В Україні пік чергової хвилі прогнозується на середину лютого

В Україні набирає обертів нова хвиля Covid-19.

Як і на початку попередньої хвилі, показники захворюваності найбільше зростають на заході країни.

Ми прогнозували та передбачали стрімке зростання захворюваності після завершення новорічних свят. Штам «Омікрон», що панує у країнах Європи, у 2,9 разів заразніший, ніж «Дельта». Новий штам характеризує менший інкубаційний період (в середньому 3 доби), він частіше вражає молодь (середній вік пацієнтів – 31 рік), в нього більший ризик повторного зараження (уп’ятеро вищий, ніж від «Дельти»). Водночас рівень госпіталізації при «Омікроні» на 15-20% менший, а смертність на 75% нижча за інші штами.

У пацієнтів, які інфікувалися новим видом коронавірусу, найчастіше спостерігають наступні симптоми: нежить, головний біль, втома, чхання, біль у горлі, кашель, хриплий голос, озноб чи тремтіння, лихоманка, втрата нюху чи смаку. Хоча більшість симптомів «Омікрону» здаються схожими на застуду або ГРВІ, однак він також може призводити до довгострокових негативних наслідків для здоров’я та навіть летальних випадків (переважно серед невакцинованих).

У країнах Європи, де штам «Омікрон» активно розповсюджується кілька місяців, постійно оновлюються антирекорди за кількістю хворих. За минулу добу у Франції виявлено 465 тис інфікованих, в Італії – 228 тис осіб, у Великій Британії – 94 тис, у Німеччині – 90 тис. Водночас показник смертності у країнах ЄС порівняно невисокий: у Франції за добу – 288 летальних випадків, в Італії – 434, у Великій Британії – 438, у Німеччині – 205. Це пов’язано з високим рівнем вакцинації населення та меншою смертністю від «Омікрону» порівняно з іншими штамами.

В Україні пік чергової хвилі прогнозується на середину лютого. На щастя, ми зустрічаємо «Омікрон» набагато більш захищеними. Двома дозами вакциновано більше 14 млн українців. Доволі активно триває вакцинація бустерною дозою. Тому ми очікуємо, що ситуація буде контрольованою, а негативні наслідки менш відчутними.

Непокоїть лише той факт, що за новорічні свята частина українців відвикла вдягати маску у закритих громадських місцях чи транспорті. На порушення вже навіть не звертають увагу. Нагадаю: у «жовтій» карантинній зоні також діє вимога носити маску та дотримуватись соціальної дистанції. Правоохоронним органам варто посилити нагляд за дотриманням маскового режиму, провести профілактичні рейди у ТРЦ, магазинах, транспорті.

Цікаво, що в багатьох європейських країнах запроваджений не просто масковий режим, а обов’язкове носіння масок з рівнем захисту не нижче FFP2 у закритих приміщеннях. Вони щільніше прилягають до обличчя та забезпечують кращий захист від інфікування, ніж звичайна медична маска. Звичайно, вартість таких масок в декілька разів вища за звичайні. Тим не менш, на мою думку, було б доцільним розглянути досвід інших країн, наприклад, забезпечити таким масками соціальних працівників, які працюють з людьми похилого віку з групи ризику.

Джерело: блог Михайла Радуцького

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.