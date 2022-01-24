МОЗ: кількість випадків коронавірусу буде вдвічі більшою, ніж восени

Найбільша добова кількість заражень за час пандемії в Україні була 5 листопада – понад 27 тисяч випадків

Згідно з математичним моделюванням уряду, завдяки вакцинації вдалося врятувати 18 тисяч життів

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив на брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки й оборони, що в Україні прогнозують удвічі більшу кількість заражень Covid-19, ніж восени 2021 року.

«Ми прогнозуємо, що, як мінімум, у два рази буде більша кількість випадків (зараження Covid-19, – ред.), ніж у нас була в жовтні-листопаді (2021 року – ред.) У той же час, госпіталізацій буде менше, кількість смертей (через коронавірус) також повинна бути менша. Це завдяки тому, що значно зросла кількість імунізованих в Україні завдяки вакцинації і через те, що штам «Омікрон», як показує динаміка в Європі, менш агресивний», – заявив очільник МОЗ.

Також Ляшко повідомив, що згідно з математичним моделюванням уряду, завдяки вакцинації вдалося врятувати 18 тисяч життів. Він запевнив, що медична система наразі не має сильного навантаження, яке спостерігали в ході попередніх хвиль та спроможна до лікування пацієнтів.

Як відомо, найбільша добова кількість заражень за час пандемії в Україні була 5 листопада – понад 27 тисяч випадків.

До слова, глава ВООЗ допустив закінчення пандемії Covid-19 цього року за певної умови.

Варто вказати, що у неділю Covid-19 виявили у майже 13 тисячі людей в Україні. Від початку пандемії в нас виявили 3 870 370 випадків Covid-19. З них 99 282 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,5 мільйона – одужали.

Нагадаємо, що Івано-Франківська область від сьогодні «червона»: дивіться список обмежень.

Зазначимо, що наразі 10 областей України залишаються у «помаранчевій» зоні карантину.

Тим часом експертка ВООЗ попередила про появу більш заразного штаму коронавірусу.