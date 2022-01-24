В Україні зареєстровано ще один випадок поліомієліту: що треба знати батькам

На поліомієліт захворів хлопчик, який проживає з родиною на Закарпатті

Відомо, що батьки відмовилися робити хлопчику щеплення

В Україні підтверджено ще один випадок захворювання на поліомієліт. Його виявили у дитини із Закарпаття. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

У дитини зафіксували ослаблення рухової активності м’язів ніг. Це вже другий підтверджений випадок поліомієліту типу 2 в Україні.

«Зі слів мами, вони відмовилися від вакцинації, тому малюк не був щеплений», – сказано в повідомленні.

Наразі триває епідеміологічне розслідування можливого джерела інфекції.

У Центрі громадського здоров’я уточнили, що на поліомієліт захворів дворічний хлопчик. 24 січня регіональна референс-лабораторія ВООЗ у Гельсінкі підтвердила поліовірус типу 2 (VDPV-2) у його зразку. Зразок від цього хворого подібний до тих, що були вже визначені напередодні восени на Рівненщині.

Симптоми захворювання у дитини з’явилися у 13 грудня під час перебування в лікарні у м. Львів через лікування іншого захворювання. 24 грудня дитина вже мала ознаки млявого нижнього парапарезу (неврологічний синдром, що вражає дві кінцівки).

Зі слів мами, контактів із дітьми, які нещодавно отримали щеплення, не було. Дитина в сім’ї одна, рідних братів і сестер не має. Сім’я проживає в окремому будинку, умови проживання задовільні, водопостачання децентралізоване.

Нагадаємо, перший випадок підтвердили у 17-місячної дівчинки з Рівненщини, дитина також була невакцинована через відмову батьків.

Аби не допустити розповсюдження поліомієліту в Україні затверджено план реагування. Усі діти до 6 років, які пропустили щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, — повинні його надолужити. Наприклад, якщо дитина має 2, 4, 6 або 18 місяців і ще не отримала щеплення — потрібно звернутися до сімейного лікаря або педіатра. Вакцини закуповують державним коштом, а тому вони безоплатні. Щеплення можна зробити в державних медичних закладах.

Довідково Поліомієліт – інфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він поширюється від людини до людини найчастіше через фекалії та слину, якими забруднено руки, їжу та воду. Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина — і дитина, і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до п’яти років. Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті. Поліомієліт неможливо вилікувати, але цій смертельно небезпечній хворобі можна запобігти завдяки вакцинації. Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей від поліомієліту вакцинують у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 14 років. Щеплення — безоплатні.

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