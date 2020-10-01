МОЗ чотири місяці тягне з захистом для медиків: з антиковідного Фонду витратили менше 2%



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Українські медики досі не можуть отримати рукавички, окуляри та захисний одяг

Станом на 29 вересня з 2,4 млрд грн, які Міністерству охорони здоров’я виділили з Фонду боротьби з СOVID-19, закупівлі проведено лише на 44,2 млн грн (1,8%), тобто більшість товарів необхідних для захисту медиків з переліку так і не закуплена.

Про це свідчать дані з Порталу публічних фінансів щодо витрат Державного підприємства «Медичні закупівлі України», через які закуповується МОЗ.

Загалом за 4 місяці ДП провело 23 транзакції. Відповідно до призначень в платіжках – ці кошти пішли на оплату масок, щитків та респіраторів. Останні дві позиції, відповідно до розрахунків МОЗ, наразі закуплені у повному обсязі. Маски – трохи більше половини від повної потреби. Що ж стосується решти засобів захисту – рукавичок, окулярів та захисного одягу – торги досі не завершені. І, відповідно, медики досі не отримали необхідного захисту.

Ще під час погодження документів на виділення коштів з Фонду, журналісти Bihus.Info отримали копії розрахунків, за підписом міністра Максима Степанова, в яких обґрунтовувалися заплановані витрати – ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку.

Але так як витрачати напряму кошти МОЗ не може, одразу після затвердження бюджету ДП провело власний моніторинг ринку і вже на перших торгах почало «збивати» МОЗівські ціни. Наприклад, знайшло постачальника, який пропонує захисні костюми для медиків не по очікуваній МОЗом ціні у 488 гривень, а вп’ятеро дешевше – по 83 грн за один. Потенційна економія на першій партії у 20 тисяч костюмів – 8,1 млн грн з 9,7 млн, закладених на таку кількість цього виду захисту від МОЗ. Усього на костюми МОЗ хотів витратити більше 2 млрд.

У ДП припускають, що затримки з закупівлями пов’язані бюрократією, адже кожну позицію перед оголошенням торгів мають затверджувати з МОЗ. Тоді як сам міністр охорони здоров’я Максим Степанов в коментарі журналістам Bihus.Info заявив, що вважає, що його відомство працює ефективно.

Зазначимо, що в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19. Так, за минулу добу 30 вересня коронавірусне захворювання підтвердили у рекордної кількості людей - 4 069. За позаминулу добу 29 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4027 осіб.

Найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Харківській (+450), Дніпропетровській (+266), Одеської (+260) областях і Києві (+377).

В Україні за весь час епідемії Covid-19 виявили у 213 028 людей. З них 94 443 пацієнти одужали, а 4 193 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 114 тисяч людей.

Джерело: Bihus.info