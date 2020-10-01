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    У світі від початку пандемії коронавірусом заразилися вже 34,2 млн людей

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    Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (7 447 282), Індія (6 312 584), Бразилія (4 813 586) та Росія (1 176 286) - У світі від початку пандемії коронавірусом заразилися вже 34,2 млн людей
    Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (7 447 282), Індія (6 312 584), Бразилія (4 813 586) та Росія (1 176 286)

    Від початку пандемії померло 1 019 582 людини, одужали 25 457 483 людини

    У світі станом на ранок 1 жовтня зафіксовано понад 34202808 мільйона випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані Worldometer

    Згідно з цими даними, від початку пандемії померло 1 019 582 людини, одужали 25 457 483 людини.

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    За нову добу зафіксовано 11 077 нових випадків, з них 5 053 у Мексиці, 2 317 у Індії і 1 337 у Бельгії. Загинули 573 людини, з них 483 - у Мексиці.

    Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (7 447 282), Індія (6 312 584), Бразилія (4 813 586) та Росія (1 176 286).

    Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

    Як повідомлялося, в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19. Також відомо, що 2 083 пацієнти учора одужали, а 64 — померли від ускладнень.

    Зазначимо, що напередодні ВООЗ підтвердила смерть 1 млн людей від коронавірусу.

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