У світі від початку пандемії коронавірусом заразилися вже 34,2 млн людей



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Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (7 447 282), Індія (6 312 584), Бразилія (4 813 586) та Росія (1 176 286)

Від початку пандемії померло 1 019 582 людини, одужали 25 457 483 людини

У світі станом на ранок 1 жовтня зафіксовано понад 34202808 мільйона випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані Worldometer

Згідно з цими даними, від початку пандемії померло 1 019 582 людини, одужали 25 457 483 людини.

За нову добу зафіксовано 11 077 нових випадків, з них 5 053 у Мексиці, 2 317 у Індії і 1 337 у Бельгії. Загинули 573 людини, з них 483 - у Мексиці.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (7 447 282), Індія (6 312 584), Бразилія (4 813 586) та Росія (1 176 286).

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Як повідомлялося, в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19. Також відомо, що 2 083 пацієнти учора одужали, а 64 — померли від ускладнень.

Зазначимо, що напередодні ВООЗ підтвердила смерть 1 млн людей від коронавірусу.

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