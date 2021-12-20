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    Економіка та фінанси

    Кабмін виділив додаткових 1,75 млрд на лікарняні через пандемію

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    Після надходження на рахунок Фонду зазначені кошти будуть оперативно спрямовані на виплати допомог - Кабмін виділив додаткових 1,75 млрд на лікарняні через пандемію
    Після надходження на рахунок Фонду зазначені кошти будуть оперативно спрямовані на виплати допомог
    фото з відкритих джерел

    Кількість листків непрацездатності різко зросло через пандемію коронавірусу

    Кабінет міністрів України додатково виділив 1,75 млрд грн на виплату лікарняних. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    Після надходження на рахунок Фонду зазначені кошти будуть оперативно спрямовані на виплати допомог.

    «Уряд цього тижня виділив 1,75 млрд грн Фонду соціального страхування на виплати лікарняних. У зв’язку з пандемією спостерігалося різке зростання листків непрацездатності. Тож уряд виділив додаткові кошти, аби ФССУ виплатив допомогу всім, хто цього потребує. Розрахунково, ця сума дозволить здійснити виплати для 330 тисяч застрахованих осіб», — зазначив Шмигаль.

    Як повідомлялося, Німеччина з понеділка запровадить карантин для мандрівників із Великої Британії та вимагатиме негативний тест на коронавірус для в'їзду до країни.

    У суботу регіональні міністри охорони здоров'я Німеччини закликали національний уряд запровадити жорсткіші правила для людей, які прибувають із Великої Британії, де штам коронавірусу «Омікрон» спричинив сплеск інфекцій.

    «Поширення «Омікрону» у Великій Британії цілком очевидне… Ми повинні запобігати поширенню якомога довше й максимально уповільнювати його», – йдеться у заяві міністрів.

    Нагадаємо, міський голова Лондону Садік Хан оголосив у столиці Великої Британії надзвичайну ситуацію, у зв'язку з зростанням кількості хворих штамом коронавірусу «Омікрон».

    До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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    Теги: Кабмін карантин уряд Денис Шмигаль страхування ВООЗ коронавірус
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    Кабмін виділив додаткових 1,75 млрд на лікарняні через пандемію