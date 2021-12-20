Кабмін виділив додаткових 1,75 млрд на лікарняні через пандемію

Після надходження на рахунок Фонду зазначені кошти будуть оперативно спрямовані на виплати допомог

Кількість листків непрацездатності різко зросло через пандемію коронавірусу

Кабінет міністрів України додатково виділив 1,75 млрд грн на виплату лікарняних. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Після надходження на рахунок Фонду зазначені кошти будуть оперативно спрямовані на виплати допомог.

«Уряд цього тижня виділив 1,75 млрд грн Фонду соціального страхування на виплати лікарняних. У зв’язку з пандемією спостерігалося різке зростання листків непрацездатності. Тож уряд виділив додаткові кошти, аби ФССУ виплатив допомогу всім, хто цього потребує. Розрахунково, ця сума дозволить здійснити виплати для 330 тисяч застрахованих осіб», — зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, Німеччина з понеділка запровадить карантин для мандрівників із Великої Британії та вимагатиме негативний тест на коронавірус для в'їзду до країни.

У суботу регіональні міністри охорони здоров'я Німеччини закликали національний уряд запровадити жорсткіші правила для людей, які прибувають із Великої Британії, де штам коронавірусу «Омікрон» спричинив сплеск інфекцій.

«Поширення «Омікрону» у Великій Британії цілком очевидне… Ми повинні запобігати поширенню якомога довше й максимально уповільнювати його», – йдеться у заяві міністрів.

Нагадаємо, міський голова Лондону Садік Хан оголосив у столиці Великої Британії надзвичайну ситуацію, у зв'язку з зростанням кількості хворих штамом коронавірусу «Омікрон».

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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