Україна обновила власний коронавірусний рекорд

Кількість нових заражень досі невідома, адже на місцях гальмують з наданням інформації

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Сегодня 32 393 новых случаев. Обновили рекорд. Рост за неделю +102%

Относительная ситуация по сравнению с прошлой волной. Средне число позитивных ПЦР тестов в сравнении с осенью уже составило 101% (превысили прошлый пик)

В больницах заполнение 38% относительно ноября.

А вот с суточными госпитализациями немного хуже ситуация, уже поднялись до уровня 49% от прошлого пика. Прошлый пик принес катастрофические последствия в Украину. Рост смертности в ноябре составил +80% по стране. Каждый день в стране было по 1300 добавочных смертей по сравнению с прошлыми пятью годами. Такого уровня смертности не было с 2013 года, когда из статистики ушли оккупированные территории. Страшные цифры.

По поводу разницы между ПЦР тестами и новыми случаями. Полученные ПЦР тесты надо вносить в систему как новые случаи граждан. Это все делается вручную врачами. А дальше ОЛЦ подключается. По-этому есть отставание. Киев в этом плане просто полный треш. Сегодня по Киеве зарегистрировали всего 2012 новых случаев, а ПЦР(+) уже было получено 6778 , а ведь еще и по антигенам регистрируют диагнозы. Одним словом по Киеву идет ужасное отставание.

В целом из-за задержек по Киеву и немного по другим областям, на сегодня новые случаи примерно на шесть тыс отстают от роста ПЦР(+). По-этому для оперативной и полной оценки ситуации я не анализирую новые случаи. Но для меня этот показатель не информативный. Иногда новые случаи вносят с месячной задержкой.

Берегите себя, старайтесь меньше контактировать. Маски, вакцинация. Ну вы поняли. Всем бобра. Слава Украине!

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Джерело: блог Євген Істребіна

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