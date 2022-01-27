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    Думки вголос

    Україна обновила власний коронавірусний рекорд

    Ситуація з коронавірусом лише погіршується - Україна обновила власний коронавірусний рекорд
    Ситуація з коронавірусом лише погіршується
    фото: moz.gov.ua

    Кількість нових заражень досі невідома, адже на місцях гальмують з наданням інформації

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    Сегодня 32 393 новых случаев. Обновили рекорд. Рост за неделю +102%

    Относительная ситуация по сравнению с прошлой волной. Средне число позитивных ПЦР тестов в сравнении с осенью уже составило 101% (превысили прошлый пик)

    В больницах заполнение 38% относительно ноября.

    А вот с суточными госпитализациями немного хуже ситуация, уже поднялись до уровня 49% от прошлого пика. Прошлый пик принес катастрофические последствия в Украину. Рост смертности в ноябре составил +80% по стране. Каждый день в стране было по 1300 добавочных смертей по сравнению с прошлыми пятью годами. Такого уровня смертности не было с 2013 года, когда из статистики ушли оккупированные территории. Страшные цифры.

    По поводу разницы между ПЦР тестами и новыми случаями. Полученные ПЦР тесты надо вносить в систему как новые случаи граждан. Это все делается вручную врачами. А дальше ОЛЦ подключается. По-этому есть отставание. Киев в этом плане просто полный треш. Сегодня по Киеве зарегистрировали всего 2012 новых случаев, а ПЦР(+) уже было получено 6778 , а ведь еще и по антигенам регистрируют диагнозы. Одним словом по Киеву идет ужасное отставание.

    В целом из-за задержек по Киеву и немного по другим областям, на сегодня новые случаи примерно на шесть тыс отстают от роста ПЦР(+). По-этому для оперативной и полной оценки ситуации я не анализирую новые случаи. Но для меня этот показатель не информативный. Иногда новые случаи вносят с месячной задержкой.

    Берегите себя, старайтесь меньше контактировать. Маски, вакцинация. Ну вы поняли. Всем бобра. Слава Украине!

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    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: Україна вакцинація коронавірус
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    Україна обновила власний коронавірусний рекорд