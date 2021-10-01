До електронної системи охорони здоров’я за цей час вдалося підключити майже всі українські лікарні

Електронні лікарняні – один із найважливіших кроків до режиму без паперів у сфері охорони здоров’я. З 1 жовтня Україна повністю перейшла на е-лікарняні. Ми спростили послугу і для пацієнтів, і для лікарів, і для держави. Тепер після одужання українцям не потрібно знову йти до лікаря, стояти в черзі та контактувати з іншими людьми.

Лікарняні – одна з найпопулярніших послуг в Україні. Реформувати їх намагалися майже 10 років. Завдяки спільній роботі це стало можливим. Тепер всі заклади охорони здоров'я видаватимуть тільки електронні лікарняні. Сьогодні розповіли деталі під час спільного брифінгу з МОЗ, Мінсоцполітики та ПФУ.

У червні цього року стартував перехідний етап запуску е-лікарняних по всій Україні. До електронної системи охорони здоров’я за цей час вдалося підключити майже всі українські лікарні – а це близько 3 тисяч. Загалом сформували майже мільйон медичних висновків.

Як це працює?

Пацієнт звертається до лікаря зі скаргою на самопочуття, до прикладу. Після обстеження лікар формує медичний висновок – документ, який вказує на категорію непрацездатності – наприклад «Загальне захворювання" або «Догляд за дитиною». При цьому діагноз залишається в записах пацієнта та нікуди не передається.

Лікар створює медичний висновок у Реєстрі та завіряє його електронним підписом. Ви отримуєте про це смс-повідомлення. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. І там формується електронний листок непрацездатності – це саме той документ, за яким нараховуються виплати. Про це ви також отримаєте повідомлення на телефон, вже від ПФУ. Роботодавець зможе побачити ваш лікарняний на порталі ПФУ.

Медпрацівник несе повну відповідальність за дані, які вносить у медичний висновок. Спроба їх підробити – наприклад, видати лікарняний людині, що не хворіла, – може призвести до позбавлення лікаря і навіть закладу медичної ліцензії.

Джерело: блог Михайла Федорова

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