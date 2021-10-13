Електронні лікарняні вже оформили понад мільйон українців

З 1 жовтня Україна повністю перейшла на електронні лікарняні

Електронні листки непрацездатності оформили понад 1 млн українців. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«На сьогодні заклади охорони здоров’я сформували вже понад 1,7 млн медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН). На їх основі було згенеровано понад 1 млн 180 тисяч електронних листків непрацездатності, з яких роботодавці передали до Фонду соціального страхування України на оплату 164 тисячі лікарняних на загальну суму 267,5 млн гривень. Це перші результати впровадження системи електронних лікарняних, повний запуск якої відбувся на початку жовтня», – повідомили в МОЗ.

Інформацію про сформовані е-лікарняні своїх працівників роботодавці можуть дізнатися в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Там же можна побачити усі записи про тимчасову непрацездатність, які будуть зареєстровані в Електронному реєстрі листків непрацездатності в майбутньому.

Як повідомлялося, з 1 жовтня Україна повністю перейшла на електронні лікарняні. Електронний лікарняний формується на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Електронному реєстрі листків непрацездатності з урахуванням даних у Реєстрі застрахованих осіб. Відповідну інформацію можна переглянути в особистому кабінеті застрахованої особи на порталі Пенсійного фонду.