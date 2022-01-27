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    В Україні новий «коронавірусний» антирекорд: вчора медики виявили понад 32 тисячі хворих

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    До лікарень 26 січня з коронавірусом потрапили понад три тисячі пацієнтів - В Україні новий «коронавірусний» антирекорд: вчора медики виявили понад 32 тисячі хворих
    До лікарень 26 січня з коронавірусом потрапили понад три тисячі пацієнтів
    фото: Укрінформ

    Понад 32 тисяч нових випадків коронавірусу за добу – це максимум за весь час пандемії

    В Україні медики зафіксували добовий максимум нових випадків коронавірусу – за вчора було виявлено 32 393 людини. Найбільше нових заражень зафіксовано в Івано-Франківській, Львівській, Житомирській областях та в Києві, повідомляє сайт МОЗ.

    У середу госпіталізували з коронавірусом 3016 осіб. Померли від ускладнень хвороби 154 пацієнти. Одужали – 5 237 осіб.

    Графіка МОЗ

    Графіка МОЗ

    Протестували методом ПЛР – 94 996 осіб, методом ІФА – 7 288, експрес-тестами – 62 450.

    За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 946 202 особи; одужали – 3 601 952 особи; летальних випадків – 99 738.

    Зазначимо, що понад 32 тисяч нових випадків коронавірусу за добу – це максимум за весь час пандемії. За вчора найбільше нових заражень в таких регіонах:

    • Івано-Франківській області – 2862,
    • Львівській області – 2696,
    • Житомирській області – 2467,
    • Києві – 2012,
    • Сумській області – 1909.

    Додамо, що від сьогодні Рівненщина стала «червоною». Нагадаємо, також у «червоній» зоні карантину перебуває Івано-Франківська область.

    Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

    Крім того Міносвіти рекомендує відправити школи на дистанційне навчання.

    Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина лікар лікарня хвороби коронавірус
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    В Україні новий «коронавірусний» антирекорд: вчора медики виявили понад 32 тисячі хворих