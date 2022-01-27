В Україні новий «коронавірусний» антирекорд: вчора медики виявили понад 32 тисячі хворих

В Україні новий «коронавірусний» антирекорд: вчора медики виявили понад 32 тисячі хворихграфіка
Понад 32 тисяч нових випадків коронавірусу за добу – це максимум за весь час пандемії
В Україні медики зафіксували добовий максимум нових випадків коронавірусу – за вчора було виявлено 32 393 людини. Найбільше нових заражень зафіксовано в Івано-Франківській, Львівській, Житомирській областях та в Києві, повідомляє сайт МОЗ.
У середу госпіталізували з коронавірусом 3016 осіб. Померли від ускладнень хвороби 154 пацієнти. Одужали – 5 237 осіб.
Протестували методом ПЛР – 94 996 осіб, методом ІФА – 7 288, експрес-тестами – 62 450.
За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 946 202 особи; одужали – 3 601 952 особи; летальних випадків – 99 738.
Зазначимо, що понад 32 тисяч нових випадків коронавірусу за добу – це максимум за весь час пандемії. За вчора найбільше нових заражень в таких регіонах:
- Івано-Франківській області – 2862,
- Львівській області – 2696,
- Житомирській області – 2467,
- Києві – 2012,
- Сумській області – 1909.
Додамо, що від сьогодні Рівненщина стала «червоною». Нагадаємо, також у «червоній» зоні карантину перебуває Івано-Франківська область.
Напередодні глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що дві «червоні» області – аутсайдери за рівнем вакцинації в країні. До п’ятірки антирейтингу областей за рівнем щеплень входять Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.
Крім того Міносвіти рекомендує відправити школи на дистанційне навчання.
Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.