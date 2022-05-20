МОЗ спростило продовження інвалідності під час війни: як це зробити
В Україні під час війни спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності
На період дії воєнного стану в Україні спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
У відомстві зазначили, що для отримання соціальних виплат особам з інвалідністю відбувається повторний огляд для доказу інвалідності не потрібно.
Термін проходження повторного огляду переноситься на термін не пізніше шести місяців після припинення/скасування дії воєнного стану.
Протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення/скасування українці мають право звертатися до МСЕК для встановлення інвалідності заочно та незалежно від місця проживання чи перебування.
Лікарі не мають права вимагати у пацієнтів прибути безпосередньо на повторний огляд під час дії воєнного стану.
Нагадаємо, що біженці з України можуть отримати безкоштовну медичну допомогу за кордоном.