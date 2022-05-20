МОЗ спростило продовження інвалідності під час війни: як це зробити

Направлення лікарем або ЛКК на медико-соціальну експертизу здійснюється не пізніше ніж через місяць після припинення або скасування воєнного стану

Направлення лікарем або ЛКК на медико-соціальну експертизу здійснюється не пізніше ніж через місяць після припинення або скасування воєнного стану

В Україні під час війни спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності

На період дії воєнного стану в Україні спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

У відомстві зазначили, що для отримання соціальних виплат особам з інвалідністю відбувається повторний огляд для доказу інвалідності не потрібно.

Термін проходження повторного огляду переноситься на термін не пізніше шести місяців після припинення/скасування дії воєнного стану.

Протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення/скасування українці мають право звертатися до МСЕК для встановлення інвалідності заочно та незалежно від місця проживання чи перебування.

Лікарі не мають права вимагати у пацієнтів прибути безпосередньо на повторний огляд під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, що біженці з України можуть отримати безкоштовну медичну допомогу за кордоном.