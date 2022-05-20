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    МОЗ спростило продовження інвалідності під час війни: як це зробити

    Направлення лікарем або ЛКК на медико-соціальну експертизу здійснюється не пізніше ніж через місяць після припинення або скасування воєнного стану - МОЗ спростило продовження інвалідності під час війни: як це зробити
    Направлення лікарем або ЛКК на медико-соціальну експертизу здійснюється не пізніше ніж через місяць після припинення або скасування воєнного стану
    фото з відкритих джерел

    В Україні під час війни спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності

    На період дії воєнного стану в Україні спрощено процедуру встановлення та продовження інвалідності. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

    У відомстві зазначили, що для отримання соціальних виплат особам з інвалідністю відбувається повторний огляд для доказу інвалідності не потрібно.

    Термін проходження повторного огляду переноситься на термін не пізніше шести місяців після припинення/скасування дії воєнного стану.

    Протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення/скасування українці мають право звертатися до МСЕК для встановлення інвалідності заочно та незалежно від місця проживання чи перебування.

    Лікарі не мають права вимагати у пацієнтів прибути безпосередньо на повторний огляд під час дії воєнного стану.

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    МОЗ спростило продовження інвалідності під час війни: як це зробити
    МОЗ спростило продовження інвалідності під час війни: як це зробити

    Нагадаємо, що біженці з України можуть отримати безкоштовну медичну допомогу за кордоном.

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    Теги: росія окупанти переселенці війна українці Україна окупація #stoprussia
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    МОЗ спростило продовження інвалідності під час війни: як це зробити