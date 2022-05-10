Скільки держслужбовців звільнилися через війну – статистика

Навіть в умовах війни на державній службі дотримуються політики безбар’єрності

За чотири місяці фактична чисельність державної служби України скоротилася на 3,3 тисяч працівників і надалі зменшується. З урахуванням осіб, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною та частини мобілізованих держслужбовців цей показник, за даними, наявними в НАДС, сягає 5971 осіб. Переважна більшість цих людей звільнилися із початком війни.

Про це заявила Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина, коментуючи результати статистичного дослідження кількісного складу державних службовців, здійсненого НАДС. За її словами, станом на 1 травня 2022-го фактична кількість працюючих держслужбовців становить 168 176 осіб. Близько 75% з них складають жінки.

Наталія Алюшина зауважила, що з міркувань безпеки близько 16 тисяч жінок працюють дистанційно. Майже 9,5 тисяч, рятуючи своїх дітей, тимчасово виїхали за кордон.

Голова НАДС відзначила, що навіть в умовах війни на державній службі дотримуються політики безбар’єрності, оскільки кількість працюючих людей з інвалідністю за чотири місяці зросла на 400 осіб (до 10014).

«Наразі ми досягли відправної точки, з якої готуємо рестарт державної служби в Україні. Усвідомлюємо, що через військові ризики державну службу залишають тисячі кваліфікованих кадрів. На жаль, прогнозуємо, що цей негативний тренд триватиме ближчим часом. Прикра статистика змушує нас фокусуватися на якісних змінах. Наразі вдалося зберегти професійне ядро державної служби, що забезпечує дієвість країни. Сьогодні це – ключове досягнення. Далі буде функціональний аудит і системна оптимізація. Держава мусить втримати кадри і управлінський потенціал для перемоги і відновлення країни», – наголосила Наталія Алюшина.

Напередодні повідомлялося, що у Бурятії гранатометників шукають через службу зайнятості. Вимога до претендентів одна – 9 класів школи. Жодного стажу не потрібно.

Російськими військами протягом доби, 7 травня, було випущено по Миколаївській області 4 крилатих ракети, тричі був атакований реактивними системами залпового вогню «Смерч» Миколаїв і передмістя.



